香港去年總票房10.5億按年跌17% 僅41部港產片上映 政府將簡化戲院作表演場地審批

去年有275部電影在港上映，當中只有41部為香港電影，而全年總票房為約10.5億元，按年下跌約百分之17，有議員關注政府支援香港電影產業的措施。文化體育及旅遊局署理局長劉震表示，為拓展戲院收入來源，文化及創意產業發展署已跟進戲院商會的意見，並協調業界與食物環境衞生署、消防處及屋宇署等部門溝通，以簡化戲院用作現場表演的申請程序，預期於今年第三季落實。

觀電影習慣改變致挑戰 全港現有54間戲院

他續稱，近年受疫情影響、多元化娛樂來源及家庭影院普及等因素影響，觀眾觀看電影的習慣出現改變，導致全球電影投資收縮及戲院入座率未如理想，而在此宏觀環境下，香港戲院的持續營運亦面對挑戰。目前全港18區共有54間戲院，高於10年前的48間，與疫情前的61間相差不遠。

上半年票房回升 缺國際大片致總票房仍跌

票房方面，今年上半年香港戲院總票房較去年同期上升二成五，而香港電影票房達2.86億元，已較去年全年增長三成二。去年戲院總票房為11.31億元，與過去五年的平均水平11.33億元相若。與疫情前相比，去年總票房較2019年的19.23億元下跌四成一，而香港電影票房僅下跌約一成四，顯示總票房下降主要由於缺乏具票房號召力的國際大片。

半價日入場增四倍 聯動餐飲重拾休閒模式

為吸引觀眾入場及擴展觀眾群，電影發展基金自去年起資助香港戲院商會每年4至5月舉辦「戲院日」，以及在國慶舉辦「十‧一半價睇戲嘉年華」。數據顯示，活動日平均入場人次較平日增加約四倍，票房收入增加約三倍，證明活動有效鼓勵觀影，同時惠及戲院業。戲院商會及戲院亦藉此與附近餐飲及商舖合作推出優惠，讓市民重拾「購物、用餐、睇戲」的休閒模式，刺激經濟活動。

推電影場景展覽 促文化旅遊協同效應

他又稱，政府近年積極發展電影相關旅遊景點，以提升市民及旅客對香港電影的興趣，並確保香港電影在戲院以外持續曝光。文化及創意產業發展署分別於去年5月及今年1月推出「電影場景展覽」，包括《九龍城寨‧光影之旅》及《油麻地警署‧光影之旅》，推動電影業與旅遊業的協同效應，並獲得正面回響。署方將繼續積極推動促進文化與旅遊融合的措施。

他指電影市場不斷演變，電影發展基金的支援措施亦須與時並進，政府將與業界保持緊密溝通，並按業界需要適時提供財政及其他形式的支援，例如加強外景拍攝支援及增加平台以提升香港電影的曝光度，從而促進本地電影業的長遠發展。

記者：郭詠欣

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