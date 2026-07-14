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新皇崗口岸︱鄧炳強致函內會 冀獲支持本月完成立法 以便推展開通準備

政情
更新時間：22:43 2026-07-14 HKT
發佈時間：22:43 2026-07-14 HKT

國務院已同意皇崗口岸港方口岸區由7月31日零時起啟用，正式開通日期由粵港兩地政府商定。特區政府已就《皇崗口岸港方口岸區條例草案》刊憲，將於明日（15日）提交立法會首讀及二讀。保安局局長鄧炳強今日（14日）致函內務委員會主席陳振英，懇請全力支持及早完成皇崗口岸「一地兩檢」本地立法，並於《條例草案》二讀辯論中止待續後，考慮召開內會特別會議，以盡快考慮《條例草案》的審議安排。鄧炳強已同時致函立法會主席，懇請支持盡快舉行內委會特別會議。

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框架仿傚深圳灣口岸 預期獲公眾支持

鄧炳強指出，成立港方口岸區是皇崗口岸早日開通的重要一步。特區政府必須盡早完成本地立法，並正式宣布設立港方口岸區，以提供所需的法律基礎。這對有序展開一連串口岸開通前的準備工作至關重要，包括與內地當局聯合進行的各項系統測試、試運及應急演練，以確保口岸順利運作。

特區政府懇切期望獲得立法會全力支持，在本月內完成《條例草案》的審議和立法程序，使各項準備工作可第一時間全面推展，讓皇崗口岸可「早一日、得一日」正式開通，惠及廣大市民。

鄧炳強認為，是次立法建議並不涉及全新或具爭議性的議題。有關框架與實施「一地兩檢」安排，已行之有效近二十年的《深圳灣口岸港方口岸區條例》相若，預期可獲得公眾及立法會議員的支持。由於立法時間緊迫，特區政府將在整個立法過程中與立法會緊密合作，並提供最充分的配合。

記者：李健威

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