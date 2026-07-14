選委會選舉︱議員關注市民認識不足易受外國勢力抹黑誤導 謝小華：會做大量宣傳

2026年選委會界別分組一般選舉將於今年11月22日舉行。立法會政制事務委員會會議今日（14日）開會，有議員關注部分市民對選委會界別分組一般選舉的認識不足，容易受外國勢力抹黑誤導，詢問當局有何宣傳工作。政制及內地事務局局長謝小華回應指，今次選委會界別分組一般選舉將沿用過往方式，包括在電台、電視台播放宣傳廣告，以及於公共交通工具上刊登宣傳內容。

加強宣傳選票檢測機 鼓勵選民使用

商界（第二）姚祖輝表示，選委會選舉設五大界別，部分界別選民須填寫大量候選人，容易出現「過界」或漏填等失誤，政府將在投票站設置自願使用的選票檢測機，讓投票人即時核對，屬非常理想的安排，但他擔心許多選民未必知悉，問及局方加大宣傳引導，確保選民善用檢測機，降低無效票比率。

謝小華表示，2025年選舉委員會界別分組補選已使用選票檢測機，整體運作順利，她認同議員的建議，未來會進一步加強宣傳，鼓勵選民多使用選票檢測機，以防選民填漏或填錯。

民建聯議員陳永光表示，特區政府自完善選舉制度後，持續進行大量宣傳，但至今仍有部分市民對選委會界別分組一般選舉認識不足，容易受外國勢力抹黑誤導，關注當局有何宣傳工作，加強公眾教育。謝小華表示，政府在過去的選委會選舉進行大量的宣傳工作，不僅在提名期及投票日前後密集推廣，更針對不同分組界別舉辦專門活動，今次選委會界別分組一般選舉將沿用過往的方式，包括在電台、電視台播放宣傳廣告，以及於公共交通工具上刊登宣傳內容。

電子登記冊設15分鐘應變機制

選委界范凱傑關注電子選民登記冊系統如發生故障會否設後備方案。選舉事務處總選舉事務主任謝衍文表示，電子選民登記冊系統一旦未能正常運作，技術團隊會即時啟動應急預案，首先會以15分鐘調查系統問題並研究補救措施，若15分鐘後仍未找出事故原因，便會通報選舉管理委員會，由委員會按實際情況決定是否根據應變計劃啟動後備方案，包括轉用紙本登記冊派發選票，同時會盡快對外公布相關安排。

記者︰黃子龍

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