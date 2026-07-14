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天星小輪加價︱促月票加幅減半至15% 田北辰：絕不應向基層打工仔開刀

政情
更新時間：15:30 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-14 HKT

天星小輪申請加價，平均加幅約三成，當中包括月票。實政圓桌召集人田北辰今日（14日）在社交平台表示，每次公共服務加價，市民一定會受影響，但另一方面營運商有壓力亦是事實，因此要視乎加價是否有道理、有否可能減少對市民影響。

「搭船是最平、最無可替代選擇」

田北辰強調，實政圓桌宗旨是為無聲者發聲，用月票的市民通常都是每日要過海返工、賺取微薄收入的基層打工仔，搭船是最平、最無可替代的選擇。他指，如果月票加足三成，基層每月交通負擔只會雪上加霜。他回想自己當年體驗做打掃工，「日日搭通宵Van真係好甘，如果時間夾到，一定係揀搭船」，因此反對月票加三成。

營運成本3年升15% 田北辰：月票無理由加到30%

回看天星小輪過去幾年營運數據，田北辰指，由2022年起計，三年成本總增幅約15%，所以月票無理由加到30%。實政圓桌要求月票加幅跟從成本升幅，只加15%。他指明白公共交通工具要維持營運，但絕對不應向最需要扶助的基層打工仔開刀。

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