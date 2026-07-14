DSE放榜2026︱李家超：人生是充滿無限可能的旅程 寄語應屆考生珍惜沿途好風光

明天（15日）是香港中學文憑試（DSE）放榜日，行政長官李家超今日（14日）在社交平台為DSE應屆考生加油，形容人生是一場充滿無限可能的旅程，前路機遇處處。他指，無論應屆考生選擇繼續升學、投身職場或探索新方向，堅信大家都能在不同崗位發揮所長。

「人生是一場充滿無限可能的旅程」

李家超說，光陰似箭，大家在人生旅途上會遇到不同的人和事，沿途上家人和同伴的同心同行，正好拼湊大家的美好黃金回憶。他表示，特區政府會繼續為年輕一代成長成才創造更多機會，讓大家實現夢想、走得更遠，他亦祝願應屆考生把握時光，珍惜人生沿途好風光，塑造更好的明天。

行政長官李家超祝願應屆考生把握時光，珍惜人生沿途好風光，塑造更好的明天。資料圖片

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