港澳研究會宣講｜譚惠珠：發展與安全是「你中有我、我中有你」關係 香港肩負獨特使命

全國港澳研究會今日（14日）在香港舉辦 「以⾼⽔平安全護航⾼質量發展 」專題宣講會。前香港基本法委員會副主任譚惠珠表示，國家與香港均必須發展，而高質量發展已納入國家「十五五」規劃綱要之中，賦予香港「四大中心一大高地」的定位，在這發展格局下，香港肩負獨特使命，強調發展與安全是「你中有我、我中有你」的關係，兩者相互配合、如同雙翼般共同推進。

譚惠珠：維護國安「只有進行時 沒有完成時」

譚惠珠表示，香港在止暴制亂方面已取得相當成效，但國家安全工作的開展不等於終止，而是一個持續進行的過程，故香港維護國家安全「只有進行時，沒有完成時」。她強調，《維護國家安全條例》對香港而言，不僅關乎社會秩序的維護，更對人類文明和「一國兩制」的實踐具有重要意義。

譚惠珠指，香港的安定繁榮是發揮「一國兩制」功能的前提，國家安全立法以和平、文明的方式解決問題，向國際社會展示香港是安全、穩定、可預期的投資環境，不僅讓外國投資者安心，更體現了人類文明與和平解決問題的道路。

陳曼琪：香港國安形勢仍複雜嚴峻 不可掉以輕心

立法會議員陳曼琪表示，香港面臨的國家安全形勢依然複雜嚴峻，依然存在亂源，不可掉以輕心。香港目前只完成最低限度國安立法。她強調，維護國家安全是一個動態漸進的過程。在當前形勢下，各國不斷加強國安立法是長期大勢，香港也應根據實際需要彌補漏洞，持續完善國家安全法律體系和執行機制。

另一名議員梁美芬表示，香港在「一國兩制」框架下，憑藉完善的法律體系與清晰的國安法律定義，正逐步邁向全球最自由、最安全、最具競爭力的投資港。

梁美芬指，自2019年社會動盪以來，香港憑藉國安法及相關法例，成功建立一套兼顧國家安全與人權保障的法律體系，其水平在國際間屬頂尖之列。 她特別強調，國安法條文清晰，有助明確法律邊界；相比之下如英國，因成文法與判例法並存，法律適用上或存在較多不確定性。

記者：黃子龍

攝影：汪旭峰