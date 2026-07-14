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港澳研究會宣講｜陳曼琪：香港應根據實際需要完善國安法律體系　

政情
更新時間：12:02 2026-07-14 HKT
發佈時間：12:02 2026-07-14 HKT

身兼全國人大代表、全國婦聯執委的立法會議員陳曼琪今（14日）出席全國港澳研究會「以高水平安全護航高質量發展」專題宣講活動，系統性了解國家、香港特區及國際視野中維護國家安全的各項立法情況，歸納成四個重點與眾分享。

四重點分別是：首先，香港面臨的國家安全形勢依然複雜嚴峻，依然存在亂源，不可掉以輕心。香港目前只完成最低限度國安立法；其次，維護國家安全是一個動態漸進的過程。在當前形勢下，各國不斷加強國安立法是長期大勢，香港也應根據實際需要彌補漏洞，持續完善國家安全法律體系和執行機制；第三，我們追求的不是絕對的，泛化的安全，而是在法治軌道上依法維護安全，在保護人權自由和維護國家安全中實現良好平衡，兼顧安全與發展，在開放中維護安全 ，以高水平安全護航高質量發展。最後，她強調行政主導是基本法確定的香港政治體制的鮮明特色，符合香港法律地位和實際情況，這一點是非常清晰的，不存在模糊地帶。


 

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