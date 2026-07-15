議政隨想︱譚鎮國：《完善排水規劃 加強水浸預防》

踏入夏季，本港暴雨明顯增多，天文台已多次發出暴雨警告。每次暴雨都會有不同地方水浸，而新界經常是重災區，如有村屋被水淹浸，村民需通宵清理積水等。水浸不僅打亂市民出行安排，更威脅生命財產，政府須以更前瞻的思維應對極端天氣挑戰。

事實上，水浸成因複雜，除了地理因素和極端天氣外，人為因素同樣不容忽視。我曾接獲不少市民反映，部分建築地盤未有正視雨季水浸風險，工程物料堆放不當堵塞渠道，令周邊地區每逢大雨便出現積水；亦有行人通道因雜物堆積，雨天時市民被迫涉水而行，安全風險頗高。我一直密切跟進各區水務問題，多次去信相關部門，反映水浸隱患，促請加快改善工程。經協調跟進後，部分黑點情況已見改善，這反映各方聯手應對、加強巡查督管，水浸問題是可以逐步緩解的。

長遠而言，面對全球氣候變化帶來的極端天氣，須從被動救急轉向主動防範。當前北部都會區正全速建設，正是將創新科技融入排水系統規劃的最佳時機，建議引入智能監測系統，做到早預警、早部署。此外，新界不少鄉郊地區長期面對水利設施老舊、排水能力不足的困擾。政府雖設有協助渠道，惟相關資源是否足夠、申請門檻是否清晰，仍需要持續關注。當局應加強宣傳推廣，講解並協助申請，讓有需要的居民真正用得到、用得上政府的支援，完善區內排水系統等基建。

防汛防澇，重在未雨綢繆。我期望政府在北都建設中融入智慧城市理念，並將更多資源精準投放至鄉郊地區，讓新界居民早日告別水浸之困，應對極端天氣。