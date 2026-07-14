全國港澳研究會專題宣講會│王振民：國安是行政機關主導 笑言「敢反對就政治不正確，不要選舉了」

全國港澳研究會今日（14日）在香港舉辦 「以⾼⽔平安全護航⾼質量發展 」專題宣講會。全國港澳研究會會長鄧中華致辭時表示，如今的香港已是名副其實的「安全港」，安全已成為香港發展的優勢。本次宣講會特別邀請全程參與起草香港國安法、並參與多部涉港白皮書起草工作的清華大學法學院王振民教授，以及全國港澳研究會副會長韓大元教授進行主題宣講，期望透過專業解讀，助力社會各界凝聚共識，以高水平安全護航高質量發展。

國港澳研究會會長鄧中華。

鄧中華表示，2019年10月中共十九屆四中全會對堅持和完善「一國兩制」制度體系作出全面部署，要求建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。六年多來，香港國安法、《維護國家安全條例》等一系列法律相繼出台，香港特區維護國家安全委員會、駐港國家安全公署等專門機構先後設立，香港維護國安工作取得歷史性成就，發生歷史性變革，呼籲社會各界把握國家「十五五」規劃全面實施的機遇，在特區政府帶領下，以高水平安全推動高質量發展。

全國港澳研究會副會長、清華大學法學院教授王振⺠。

王振民：維護國家安全法律體系必須隨風險變化

全國港澳研究會副會長、清華大學法學院教授王振⺠表示，維護國家安全乃各國普遍慣例，相關立法與修法「只有進行時，沒有完成時」，且當前全球處於百年未有之大變局，各國均持續強化自身國安機制，香港特區亦不例外。

王振⺠表示，美國自1789年憲法生效起，即將國家安全視為立國根本，憲法直接明定叛國罪，凸顯其對國安的高度重視。兩百餘年來，美國不斷完善國安法律，近年更趨泛化國安概念，直言若查閱美國國會網站，涉及「國家安全」的法規數量驚人，每年均有新立法或修法，加上總統行政命令，可謂多如牛毛。

他續指，從美國的國安立法發展顯示，維護國家安全的法律體系必須隨風險變化與實際需求不斷調整，此乃各國共同課題，加強維護國家安全的法律制度和執行機制的建設是一個必答題，也是一個漸進的過程，「不是說一天就完成的一個動作。」

敢反對國家安全就是政治不正確 你就不要選舉

王振⺠表示，英國立法步伐明顯加快，2016年通過《調查權力法》，被譽為該國史上最全面、最嚴格的監控立法；2023年推出全面的《國家安全法》；2025年又通過《恐怖主義（場所保護）法》，並正在審議《犯罪與治安法》及《國家安全（國家威脅）法案》。新加坡方面，王振⺠表示，該國繼承了英國殖民時期的部分法律，近年更積極跟進全球強化國安立法的浪潮，去年修訂刑法及食品安全相關法規。

綜合比較三國經驗，王振⺠表示，國家安全制度構建絕非一次性行為，而是持續發現漏洞、隨時立法修法的動態過程，只有進行時，沒有完成時。他強調行政機關主導，由於國家安全事務複雜且資訊有限，相關法案多由行政部門起草，立法機關予以配合，稱「不是說不尊重議員的意見，他當然要聽議員的意見。」但涉及國家安全的事情，極其複雜，每一個人掌握的信息都是有限的，所有這些國家都是行政機關起草，提出建議，那麼立法機關是密切配合，笑言「在我們國家安全問題上，你要敢反對，你就是政治不正確，就是你就不要選舉了。」

立國安法均為防禦性 有別於西方主動攻擊型法律

王振⺠表示，與英美等國長達二三百年的安全立法歷史相比，我國立法起步較晚、數量偏少，且均為防禦性，即應對外部攻擊時被動立法保護自身，有別於西方主動攻擊型法律，「我們沒有像這個西方國家出現這種情況，動輒動用軍隊，去開槍鎮壓，這是西方的慣例，我們是採取法治的方式。」

王指，近年來面臨的國家安全風險挑戰，特別是來自外部的遏制打壓愈演愈烈，必須根據外部安全形勢的變化和維護國家安全的實際需要，進一步完善相關的立法，用法律武裝自己、保護自己。香港特區亦在中央主導下，從基本法到香港國安法，逐步築牢維護國家安全的法律防線。

香港特區國安法體系屬「最低程度」立法

王振⺠強調，國家安全乃各國頭等大事，任何國家與地區皆將維護國家安全視為首要任務，透過立法、修法、釋法及執法司法等手段，防止國家分裂、顛覆或遭受侵略，為國際通行慣例，具有普遍性。他續指，當前世界並不太平，全球約有58場戰爭正在進行，波及近60個國家，地緣衝突頻發，霸權主義與強權政治威脅上升，大國博弈加劇，國際力量對比深刻調整，人類面臨二戰以來最嚴峻的挑戰，各國因此加速國家安全立法，兼顧傳統與非傳統安全議題。

王振⺠又指，香港特區國安法體系屬「最低程度」立法，既未泛化安全，亦未追求絕對安全。強調，香港的國安法是「全世界最溫和、最講法治、最保障人權自由」的立法，他引述美國前國務卿蓬佩奧曾公開表示，國際關係中「你要麼坐在餐桌上，要麼就是餐盤上的菜」，揭示強權邏輯。中國在1949年前曾淪為列強「盤中餐」，如今已站穩人類正義與歷史正確一方，不屑於以剝削他國為代價換取席位。

王振⺠指，對比全球逾60個國家身處戰亂，香港能享有安穩環境、優質會議設施與日常安全，實屬難得。他續指，山河無恙、國泰民安並非理所當然，背後有無數人負重前行。安全如逆水行舟，不進則退，一旦失去難以復得，故維護國家安全需持續努力，共同為民族復興貢獻力量。

香港國安法立法過程注重人權保障 致力最大程度維護居民自由

宣講會現場設問答環節，當中全國政協委員彭韻僖問及，與英美等國家的維護國家安全立法相比，香港國安立法有什麼特點，關注香港國安法為何是全世界最溫和、最講法治、最保障人權自由的法律。王振⺠表示，新加坡的國家安全機構若懷疑某人觸犯國安相關罪行，可在未經法官或法院審理的情況下，直接將當事人羈押兩年，且期限可延長，並無次數限制。相比之下，香港的立法過程注重人權保障，致力於最大程度維護居民自由。若將全球各國的國安法律進行劃分，美國與英國被認為屬於最嚴厲的級別。

王振⺠表示，自2020年香港國安法生效至今年4月，因危害國家安全犯罪被捕人數為394人，其中208人被檢控，180人被定罪。他與2011年英國倫敦暴亂進行對比，倫敦暴亂僅持續5天，卻有逾3000人被起訴，逾2000人被定罪，最重刑期達30年，且造成5人死亡；而香港2019年修例風波雖持續7個月，但在執法過程中無人死亡。

對於香港180名被定罪者，王振⺠直言「大家感覺這180個人有冤枉他們嗎？哪一個被定罪的不是鐵證如山的？不是經過香港法庭有些長達一年多的這個訴訟程序，每一個證據都在法庭上被檢視，你再看看其他國家危害國家安全的案子，他是怎麼處理的，怎麼可能會搞100多天給你審啊？」

記者：黃子龍

攝影：汪旭峰