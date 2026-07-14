全國港澳研究會專題宣講會│港澳研究會宣講 王振民：香港國安立法全球最溫和、最講法治

全國港澳研究會今日（14日）在香港舉辦 「以⾼⽔平安全護航⾼質量發展 」專題宣講會。全國港澳研究會會長鄧中華致辭時表示，如今的香港已是名副其實的「安全港」，安全已成為香港發展的優勢。本次宣講會特別邀請全程參與起草香港國安法、並參與多部涉港白皮書起草工作的清華大學法學院王振民教授，以及全國港澳研究會副會長韓大元教授進行主題宣講，期望透過專業解讀，助力社會各界凝聚共識，以高水平安全護航高質量發展。

國港澳研究會會長鄧中華。

鄧中華表示，2019年10月中共十九屆四中全會對堅持和完善「一國兩制」制度體系作出全面部署，要求建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。六年多來，香港國安法、《維護國家安全條例》等一系列法律相繼出台，香港特區維護國家安全委員會、駐港國家安全公署等專門機構先後設立，香港維護國安工作取得歷史性成就，發生歷史性變革，呼籲社會各界把握國家「十五五」規劃全面實施的機遇，在特區政府帶領下，以高水平安全推動高質量發展。

全國港澳研究會副會長、清華大學法學院教授王振⺠。

王振民：維護國家安全法律體系必須隨風險變化

全國港澳研究會副會長、清華大學法學院教授王振⺠表示，維護國家安全乃各國普遍慣例，相關立法與修法「只有進行時，沒有完成時」，且當前全球處於百年未有之大變局，各國均持續強化自身國安機制，香港特區亦不例外。

王振⺠表示，美國自1789年憲法生效起，即將國家安全視為立國根本，憲法直接明定叛國罪，凸顯其對國安的高度重視。兩百餘年來，美國不斷完善國安法律，近年更趨泛化國安概念，直言若查閱美國國會網站，涉及「國家安全」的法規數量驚人，每年均有新立法或修法，加上總統行政命令，可謂多如牛毛。

他續指，從美國的國安立法發展顯示，維護國家安全的法律體系必須隨風險變化與實際需求不斷調整，此乃各國共同課題，加強維護國家安全的法律制度和執行機制的建設是一個必答題，也是一個漸進的過程，「不是說一天就完成的一個動作。」

敢反對國家安全就是政治不正確 你就不要選舉

王振⺠表示，英國立法步伐明顯加快，2016年通過《調查權力法》，被譽為該國史上最全面、最嚴格的監控立法；2023年推出全面的《國家安全法》；2025年又通過《恐怖主義（場所保護）法》，並正在審議《犯罪與治安法》及《國家安全（國家威脅）法案》。新加坡方面，王振⺠表示，該國繼承了英國殖民時期的部分法律，近年更積極跟進全球強化國安立法的浪潮，去年修訂刑法及食品安全相關法規。

綜合比較三國經驗，王振⺠表示，國家安全制度構建絕非一次性行為，而是持續發現漏洞、隨時立法修法的動態過程，只有進行時，沒有完成時。他強調行政機關主導，由於國家安全事務複雜且資訊有限，相關法案多由行政部門起草，立法機關予以配合，稱「不是說不尊重議員的意見，他當然要聽議員的意見。」但涉及國家安全的事情，極其複雜，每一個人掌握的信息都是有限的，所有這些國家都是行政機關起草，提出建議，那麼立法機關是密切配合，笑言「在西方國家安全問題上，你要敢反對，你就是政治不正確，就是你就不要選舉了。」

立國安法均為防禦性 有別於西方主動攻擊型法律

王振⺠表示，與英美等國長達二三百年的安全立法歷史相比，我國立法起步較晚、數量偏少，且均為防禦性，即應對外部攻擊時被動立法保護自身，有別於西方主動攻擊型法律，「我們沒有像這個西方國家出現這種情況，動輒動用軍隊，去開槍鎮壓，這是西方的慣例，我們是採取法治的方式。」

王指，近年來面臨的國家安全風險挑戰，特別是來自外部的遏制打壓愈演愈烈，必須根據外部安全形勢的變化和維護國家安全的實際需要，進一步完善相關的立法，用法律武裝自己、保護自己。香港特區亦在中央主導下，從基本法到香港國安法，逐步築牢維護國家安全的法律防線。

香港國安法是「全世界最溫和、最講法治、最保障人權自由」

王振⺠強調，國家安全乃各國頭等大事，任何國家與地區皆將維護國家安全視為首要任務，透過立法、修法、釋法及執法司法等手段，防止國家分裂、顛覆或遭受侵略，為國際通行慣例，具有普遍性。他續指，當前世界並不太平，全球約有58場戰爭正在進行，波及近60個國家，地緣衝突頻發，霸權主義與強權政治威脅上升，大國博弈加劇，國際力量對比深刻調整，人類面臨二戰以來最嚴峻的挑戰，各國因此加速國家安全立法，兼顧傳統與非傳統安全議題。

王振⺠又指，香港特區國安法體系屬「最低程度」立法，既未泛化安全，亦未追求絕對安全。強調，香港的國安法是「全世界最溫和、最講法治、最保障人權自由」的立法，他引述美國前國務卿蓬佩奧曾公開表示，國際關係中「你要麼坐在餐桌上，要麼就是餐盤上的菜」，揭示強權邏輯。中國在1949年前曾淪為列強「盤中餐」，如今已站穩人類正義與歷史正確一方，不屑於以剝削他國為代價換取席位。

王振⺠指，對比全球逾60個國家身處戰亂，香港能享有安穩環境、優質會議設施與日常安全，實屬難得。他續指，山河無恙、國泰民安並非理所當然，背後有無數人負重前行。安全如逆水行舟，不進則退，一旦失去難以復得，故維護國家安全需持續努力，共同為民族復興貢獻力量。

香港國安法立法過程注重人權保障 致力最大程度維護居民自由

宣講會現場設問答環節，當中全國政協委員彭韻僖問及，與英美等國家的維護國家安全立法相比，香港國安立法有什麼特點，關注香港國安法為何是全世界最溫和、最講法治、最保障人權自由的法律。王振⺠表示，新加坡的國家安全機構若懷疑某人觸犯國安相關罪行，可在未經法官或法院審理的情況下，直接將當事人羈押兩年，且期限可延長，並無次數限制。相比之下，香港的立法過程注重人權保障，致力於最大程度維護居民自由。若將全球各國的國安法律進行劃分，美國與英國被認為屬於最嚴厲的級別。

王振⺠表示，自2020年香港國安法生效至今年4月，因危害國家安全犯罪被捕人數為394人，其中208人被檢控，180人被定罪。他與2011年英國倫敦暴亂進行對比，倫敦暴亂僅持續5天，卻有逾3000人被起訴，逾2000人被定罪，最重刑期達30年，且造成5人死亡；而香港2019年修例風波雖持續7個月，但在執法過程中無人死亡。

對於香港180名被定罪者，王振⺠直言「大家感覺這180個人有冤枉他們嗎？哪一個被定罪的不是鐵證如山的？不是經過香港法庭有些長達一年多的這個訴訟程序，每一個證據都在法庭上被檢視，你再看看其他國家危害國家安全的案子，他是怎麼處理的，怎麼可能會搞100多天給你審啊？」

全國港澳研究會副會長、中國人民大學法學院教授韓⼤元。

韓大元：中國在安全、發展與自由之間找到良好平衡

全國港澳研究會副會長、中國人民大學法學院教授韓⼤元表示，自己剛從拉丁美洲國家參與國際會議返港，指拉美當地治安不好，朋友說晚上六時半後不宜外出，甚至警告勿佩戴手錶或攜帶手機，以策安全。他認為，資本需要穩定的市場預期與營商環境，缺乏安全只會窒礙投資，經濟發展無從談起，自由亦難以實現。

韓⼤元批評，部分國家打著「國家安全」旗號，公然違反國際法與法治原則，甚至對主權國家發動戰爭或實施長臂管轄，嚴重背離其憲法精神。另一些國家則在衝突中無視國際人道法，傷及平民甚至兒童，違反人類文明底線。他強調，僅追求自身絕對安全，只會導致全球動盪，而中國則在安全、發展與自由之間找到了良好平衡。

韓續指出，國安法實施六年來的經驗充分說明，香港國安法維護了憲法和基本法確立的特別行政區憲制秩序，打擊的只是極少數危害國家安全的違法犯罪分子。他強調，香港國安法就是保障人權的法律，只有國家安全得到有效保障的時候，香港居民才能享有安寧的生活。

全球投資者已將目光轉向香港平安環境和良好營商氛圍

韓⼤元指，「世界正義工程」法治指數排名，香港位列第六。在當前極端不穩定、不確定的國際秩序和地緣政治背景下，全球投資者已將目光轉向香港平安的環境和良好的營商氛圍。韓續表示，許多來過香港的外國朋友，或許先前對香港存在一些誤解，但在實地走訪交流之後，都會發現這是一個開放、包容、充滿活力的香港。

他亦提及會議上與一位美國教授交流，過去曾對國安法有所批評，韓⼤元坦誠地跟這名美國教授說，「你看看你們美國的警察，對黑人集會、和平遊行的黑人，以及在校園裡就政治議題溫和表達意見的大學生，是怎麼對待的？再回看修例風波期間，香港警隊和司法人員又是如何對待我們遊行的大學生的？」

政府建議根據《國安條例》第110條訂立附屬法例，如行政長官根據《香港國安法》第47條或《國安條例》第115條發出證明書。韓大元認為，為了更好的平衡國家安全和人權保障，給當事人有一個穩定的預期，保護法律的安定性，而且明確的劃定司法程序的邊界，有助於在法治的框架內實現安全和自由。他續指，危害國家安全案件的風險並不只發生在實體犯罪行為的本身，如果相關問題完全按照一般案件的普通程序來處理，有可能忽略國家安全案件的特殊風險。

鄧中華：當前香港國安領域仍面臨複雜嚴峻的挑戰

立法會議員李浩然問及為何特區政府還要制定一些與維護國家安全相關的附屬法律？韓⼤元表示，法律要真正在實踐中發展，那麼需要不斷的完善，在實踐當中回應新情況、新問題，特別是人工智能的時代，很多國家安全的風險是想象不到的。

全國港澳研究會會長鄧中華表示，宣講以總體國家安全觀為統領，緊扣統籌發展與安全的重大戰略部署，立足香港邁入「由治及興」新階段，透徹闡釋安全與發展的辯證統一關係。他相信與會者深刻認識到，維護高水平安全與推動高質量發展，是推進「一國兩制」實踐必須統籌兼顧的兩件大事。香港國安法律體系銜接緊密、渾然一體，為保持香港長期繁榮穩定提供堅實法治保障，唯有持續補齊安全短板，方能為實現「由治及興」創造穩定的發展環境。

鄧中華表示，宣講會清晰闡明香港國安法恪守的法治原則，明確行政長官負有維護國家安全的法定職責，並嚴格依據實體與程序規定履職。他強調，香港國安法已實現維護國家安全與保障新聞自由、保護外商投資環境的有機平衡、呼籲全體愛國愛港人士自覺將思想和行動統一到堅定維護行政主導體制、堅定支持行政長官及特區政府依法施政，合力守護香港的繁榮穩定與長治久安。

鄧中華指，當前香港國安領域仍面臨複雜嚴峻的挑戰，鬥爭尖銳激烈，外部勢力持續透過抹黑及非法制裁，企圖危害國家安全，而竄逃海外的反中亂港分子，亦繼續在美西方國家從事危害國家安全的活動。與此同時，香港亦有人借助民生公共事件，歪曲政策、煽動對立，甚至進行「軟對抗」，手段層出不窮，對此社會必須保持高度警惕。

記者：黃子龍

攝影：汪旭峰