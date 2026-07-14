大棋盤︱立法會訪京下榻中央黨校 具體行程密實 議員「一頭問號」難做功課

全體立法會議員下周日啟程前往北京，參加「國家事務研修及考察班」，雖然因黃錦輝醉駕辭任風波蒙上陰影，無法「齊章」，但無礙行程密鑼緊鼓地推進。據悉，一眾議員屆時將下榻國家行政學院，並實施閉環管理。

據聞，89名議員和秘書處人員周日上午分兩班機前赴京城，事前有簡單的會見傳媒環節，隨後登機。半數議員會跟隨李慧琼，另一半則與內會主席陳振英同機，有議員笑言類似是美國「正副總統不坐同一班機」的保險安排。

訪京機票開支3700元 不會再鬧出商務客位爭議

上屆議會到訪日本考察，因乘坐商務客位鬧出爭議，今次行程奉行簡樸節約，每位議員行程開支總額為1.56萬元，當中機票開支為3700元，列明屬經濟客位。住宿亦不會有五星級酒店享受，議員將入住培訓國家高級公務員的人才基地國家行政學院。一名曾參與「國情班」的議員說，以往曾留宿這所中央黨校，「大約是3星級，簡簡單單，大家專心學習。」

至於訪京具體行程，至今仍是密不透風，參考早前內會文件，議員在周一至周五行程包括「參與專題講座並與專家交流」、「考察新質生產力產業」、「了解中國共產黨奮鬥歷程、全國人大立法過程及執法監督工作、基層治理」等。立法會主席李慧琼上周回應傳媒時稱，未有資訊提供。

據了解，近期亦有議員在通訊群組內詢問行程安排，獲得的回覆與大主席公開發言一致，即未有答案。政圈耳語，每日行程已有基本框架，早上在學院研修學習，下午外出參觀，晚上則是議員內部的研修活動，總結當日成果。不過，具體行程由於要跟內地及有關方面交涉，仍在變化當中，包括全體議員有機會與國家領導人會晤，如屬實也是回歸以來首次。

有資深議員表示，行程安排密密實實乃無可厚非，憶述2023年全體議員考察粵港澳大灣區，由於特首李家超一同前往，基於保安理由，事前已交代大家行程要保密，並在臨出發上車前才派發行程，但最終仍出現外洩。今次雖沒有高官同行，但可能要拜訪國家重要機關，防止提早洩露行程也是正常，預料抵京後便會明朗。

不過亦有議員表示，雖理解保密需要，但希望出發之前「做功課」，預先閱讀國家政治、經濟相關資訊，對學習效果更有幫助，但目前欠缺資料，確實「一頭問號」不知如何做起。

另一邊廂，立法會訪京前亦有重要任務，事關新皇崗口岸「一地兩檢」本地立法方案，預料行會今日將通過，之後交立法會審議，並於本周三「直上大會」首讀及二讀，隨後加開特別內會，並於本周五加開大會完成三讀。有議員指，既然大主席已表明全力配合本地立法工作，審議加開快車是意料中事。

聶風