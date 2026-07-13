施政報告2026｜楊永杰倡活化街市變旅遊新景點 梁文廣籲北都公屋增加大單位比例

《施政報告2026》公眾諮詢已於6月29日展開，政府正同步就《施政報告》及香港首個「五年規劃」收集公眾意見。立法會議員楊永杰、梁文廣今日（13日）向行政長官提交2026年《香港五年規劃》及《2026年施政報告》聯合建議書。今年建議書以「規劃開局謀新篇 聚焦民生創未來」為主題，涵蓋文化旅遊、土地房屋、交通基建、醫療、人才培養等七大範疇，合共提出54項具體建議，其中包括建議活化街市變旅遊新景點、開發宗教文化旅遊數碼平台、增加北都公屋大單位比例等。

街市空置惡化 倡混合經營吸年輕客遊客

立法會議員楊永杰關注本港公眾街市空置率持續攀升，認為政府應在不影響市民日常生活消費的前提下，推動「混合經營」雙軌策略，將街市打造成娛樂旅遊新景點，建議加入餐飲元素，加強與熟食中心互動，引入美食節、文化活動及IP聯乘，將街市變成打卡熱點，推廣本地飲食文化

楊永杰倡活化街市變旅遊新景點

針對空置率較高的街市，他認為應增加社區功能，如設街市客廳、舉辦工作坊、烹飪班等，並參考房委會「共築·創業家」計劃，將空置攤檔租予青年創業，吸引年輕人和遊客回流。他強調，關閉街市須設考量機制，按各區獨特情況彈性處理，避免一刀切。至於已關閉的街市，則可租予青年或非牟利團體改造成音樂空間、藝術空間或文創市集，善用閒置資源，激活社區活力。

活化千間宗教場所 打造深度文化旅遊線

楊永杰又指，全港逾千間宗教場所蘊藏龐大文旅潛力，建議搭建數碼宗教旅遊平台，整合多語導覽、交通、餐飲資訊，串聯黃大仙祠、志蓮淨苑、孔廟等地標，設計「宗教文化+歷史深度遊」主題路線，並參考布拉格「宗教觀光」經驗；鼓勵開發深度宗教文化體驗項目，如在寶蓮禪寺推出一日禪修（坐禪、茶道、素齋）結合昂坪360套票及大澳行程形成「大嶼山心靈之旅」、強化黃大仙信俗文化節的文化講座、體驗及導賞活動等。

北都重點增建大單位 提升家庭居住質素

房屋政策方面，梁文廣梁建議將公營房屋租售比例由現時的6：4進一步調整至5：5，增加更多資助出售房屋供應，回應市民置業需求。他認為應善用北部都會區的發展潛力，區內以資助出售房屋為主體，並預留一定配額予40歲以下青年家庭，提供穩定置業路徑。同時，於北都指定居屋項目推行「青年置業先導計劃」，18至39歲白表青年經審批後，可享有與綠表相同的按揭成數（最高95%），降低年輕人的置業門檻。

隨著未來公營房屋供應大幅增加，梁文廣認為政策焦點應由「量變」轉向「質變」。建議北部都會區可以「先行先試」，提高出租公屋人均編配面積、上調資助出售房屋面積下限，並提升大單位比例，更好滿足不同家庭需要。

梁文廣倡議北部都會區重點提升大單位公屋及居屋比例

他同時建議檢討公屋租金「可加可減」機制，加入市民購買力及經濟因素。並為舊屋邨設滾動式重建規劃，資助老舊私人屋苑加裝無障礙設施，全方位改善基層居住環境。

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