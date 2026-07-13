勞工界議員捲勞資糾紛？前議助控訴「過橋抽板」、拒發工作證明 李廣宇回應：已仁至義盡

勞工界立法會議員、工聯會李廣宇，遭到已離職的前議員助理指控，僅「以法例的最低管理標準對待下屬」，且在地區辦事處開幕後「過橋抽板」與其終止合約，並拒絕為對方發出工作證明，個案鬧上勞工處。

李廣宇回覆《星島頭條》查詢指，有關指控並不成立，強調有依法依規進行遣散程序，對對方已仁至義盡。至於其他內容，留待法律程序處理，現階段不作猜測。

投訴人稱被「階段性利用」 地辦投入運作後被解僱

投訴人稱，自身擁有四年半立法會議員辦事處行政經驗，於2025年底應徵李廣宇議辦團隊，最初提出期望月薪為5萬元。最終雙方於2025年12月31日簽署兩年期合約。據當事人稱，議員當時以開支緊絀為由，以「你唔介意遲啲攞」及 「兩年後商議加薪」為誘因，提出每月發放七折薪金，其餘以年終四個月工作表現獎金取代的安排，惟合約內並未清晰列明獎金的計算及發放條件。

投訴人認為，其入職後負責辦事處的「所有前期行政工作」。而到了今年5月17日，李廣宇首個地區辦事處順利開幕，投訴人於5月初因應翌月年假安排，提交了書面工作交接。隨後，李廣宇於同年5月29日中午向當事人發出即時解僱通知。投訴人認為，解僱時機屬「階段性利用」，即辦事處全面投入運作後隨即終止僱傭關係。而其被解僱當日被要求即場簽署薪酬文件，在監督下收拾部分物品即時離開。

投訴人承認行為未必違法

投訴人又稱，於6月初向李廣宇要求發出工作證明，認為「缺乏工作證明已對其尋找新工作構成直接障礙，導致其難以向新僱主證明過往專業經驗，對其職業生涯造成嚴重損害。」該人指控，李廣宇身為代表勞工權益的立法會議員，其管理辦事處的手法雖然未必直接觸犯《僱傭條例》的刑事責任，但「毫無誠信」，且以法例的最低管理標準對待下屬，行為不恰當。

李廣宇：與員工若「好來好去」 不介意提供工作證明

李廣宇回覆查詢時，逐項回應有關指控。首先關於「5萬元月薪」一說，他指對方提出有關薪酬要求時，已即時回應無法提供上述條件，但如果工作表現良佳，往後可以再發放獎金，對方當時也接受安排。有關投訴勞工處亦已不受理，不明白為何要高調交予傳媒再指控一次。

至於有關地辦開幕後「過橋抽板」一說，李廣宇指當初是以一個議員個人助理的角色聘請對方，他5月工作完成到一定階段後，認為再沒有需要這類的角色，而是需要一名可以與立法會議員辦事處、地區辦事處通力合作的員工，因此有新的招聘安排，當時他即日通知該人離職，是合法合規的安排，並已依足法例補償代通知金。李廣宇又指，該人離職當日已向對方表明，如果有需要可以運用自身人脈，為其引薦合適的工作崗位，但至今未有收到相關要求，自問已對對方仁至義盡。

至於拒發工作證明一事，李廣宇表明法例上並沒有規定僱主在員工離職後必須發出工作證明。他個人認為，如果與員工之間是「好來好去」，並不介意為對方提供便利，然而對方對其作出一系列的不友善舉動，包括向勞資審裁處投訴他、向媒體匿名公開指控他等。在這情況下，發工作證明現階段並非一個考慮。

至於投訴人是否具有其他目的，李廣宇指不予猜測，留待勞資審裁處法律程序處理較為恰當。

據了解，投訴人於上屆立法會，曾任職一名新民黨時任議員的議員助理。