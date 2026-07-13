施政報告2026｜智庫倡北都居屋青年白表首期減至5% 揀指定項目可獲額外攪珠號碼

未來經濟學院發表《北部都會區留住人才》研究報告，指北部都會區作為香港全新經濟引擎，成敗關鍵不在基建與建屋進度，而是年輕在職家庭是否願意遷入、置業。學院提出四大政策建議，包括將北都指定居屋青年白表申請人首期由10%下調至5%，降低青年置業門檻。

報告引述政府統計數據，本港18至39歲青年人口十年間減少逾32萬，年輕勞動力持續流失。學院認爲，現時資助房屋政策雖改善供應、縮減居屋超額認購倍數，但未解決青年買家最大難題——首期資金門檻。以250萬元居屋單位為例，白表需25萬元首期，較綠表多出12.5萬元，青年需多儲蓄兩年。

倡選擇指定北都居屋項目 可獲得額外攪珠號碼

報告提出四大方向，首先是降低首期門檻，容許18至39歲青年白表購買北都居屋可申95%按揭。學院強調，這並非新增現金補貼或貸款計劃，而是在現有房委會、銀行及香港按證保險機制下調整按揭安排，直接降低青年白表買家的入場現金門檻。

其次是調整公營房屋配比，逐步將北都公屋與資助出售房屋比例由6:4改為5:5，擴大青年置業選擇。第三是在未來北都居屋銷售中引入累進式攪珠權重，例如選擇指定北都居屋項目、年輕、已婚夫婦等，可分別獲得額外攪珠號碼，但總額外號碼應設上限，例如最多增加三個，以維持制度公平。

最後是優化單位規劃，提升居屋最低實用面積，增加兩房單位比例，打造家庭友善居住環境。

未來經濟學院創辦總監兼主席王柏林。

未來經濟學院創辦總監兼主席王柏林表示，北都成敗不只在於工程，而在於能否形成穩定、有活力和可持續的社區，「年輕在職家庭是最理想的早期定居者，但他們需要看見遷入北都的理由，也需要有能力置業。」

他又指，把青年白表首期由10%降至5%，不是隨意優待個別群體，而是有清晰公共目標，「鼓勵北都早期發展。若北都能在發展初期吸引一批有工作、有家庭計劃、願意扎根的青年住戶，整個新都會的社區、學校、零售、服務和創科生態都會更容易建立起來。」

相關新聞：

施政報告2026懶人包｜派回歸30年消費劵、長者醫療券加碼、重推公屋租置？即睇公布日期/政界消息及倡議