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南海安全圓桌對話｜學者：仲裁庭裁決未能充分尊重各國選擇爭端解決之自主權 籲回歸協商談判

政情
更新時間：13:06 2026-07-13 HKT
發佈時間：13:06 2026-07-13 HKT

今年是菲律賓提起南海仲裁案裁決10周年，華陽海洋研究中心與中國南海研究院、亞洲國際法律研究院今日（13日）在香港聯合舉辦「南海安全圓桌對話」，期間舉行「南海仲裁案裁決新批駁：仲裁庭管轄權、法律瑕疵與實踐困境」研討會。加拿大達爾豪斯大學舒立赫法學院榮休教授Phillip Saunders表示，南海仲裁案並非單純的法律技術問題，而是涉及國家主權、歷史權利與國際司法機構權限邊界之深層課題、仲裁庭的裁決未能充分尊重國家選擇爭端解決方式之自主權，其合法性與權威性在國際法學界仍存高度爭議，呼籲各方回歸協商與談判機制，以務實途徑維護區域和平與海洋法治。

Phillip Saunders表示，仲裁庭的裁決未能充分尊重國家選擇爭端解決方式之自主權，呼籲各方回歸協商與談判機制。
Phillip Saunders表示，仲裁庭的裁決未能充分尊重國家選擇爭端解決方式之自主權，呼籲各方回歸協商與談判機制。

澳洲國際法教授：如何釐清「島嶼」與「岩礁」仍未獲明確解答

澳大利亞國立大學法學院國際法教授Donald Rothwell表示，儘管仲裁庭嘗試釐清「島嶼」與「岩礁」的區別，但諸如「島嶼的最小尺寸」、「何為自然狀態」等核心問題仍未獲明確解答，裁決後各國鮮少調整其對既有海上地物的法律分類。
    
他舉例指，在面積、有無常住人口、自然條件等傳統標準外，各國在實踐中常有不同詮釋。例如澳洲主張面積達368平方公里的赫德島（Heard Island）為島嶼，並獲法國承認；而僅1.2平方公里的漢斯島（Hans Island），則被加拿大與丹麥以劃界方式共享，雙方均視其為島嶼，反映出各國傾向於採取對自身海洋權益最有利的解釋。

Donald Rothwell表示，如何釐清「島嶼」與「岩礁」仍未獲明確解答。
Donald Rothwell表示，如何釐清「島嶼」與「岩礁」仍未獲明確解答。

    
Donald Rothwell又以新加坡、香港及馬爾代夫為例，指填海工程改變島嶼面貌，直言「一個在自然狀態下合法的島嶼，在經歷大規模人工改造後，是否會隨著時間推移，在實質上轉變為《公約》所定義的人工島嶼？」

李碩祐表示，韓國未參與昨日十四國聯合聲明，但高度關注南海仲裁所衍生的法律影響。
李碩祐表示，韓國未參與昨日十四國聯合聲明，但高度關注南海仲裁所衍生的法律影響。

韓國國際法教授關注南海仲裁衍生的法律影響

韓國仁荷大學法學院副院長、國際法教授李碩祐表示，韓國未參與昨日十四國聯合聲明，但高度關注南海仲裁所衍生的法律影響。他特別點出南海仲裁案對韓國的關切，包括島嶼法律地位之解釋、海洋環境保護條款的過度擴張適用等。
    
李碩祐強調，儘管韓國非仲裁案當事方，該案形成的「潛在法理」卻對其與鄰國的島嶼爭議構成壓力，甚至使韓國在面對類似爭端時，對尋求司法或仲裁解決產生「重大猶豫」。
     
記者：黃子龍

攝影：葉偉豪
 

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