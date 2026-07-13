「新質生產力香港青年研學團2026」逾百人參加 羅淑佩寄語青年珍惜難得實地學習機會

由中國旅遊集團（香港中旅集團 ）主辦、香港童軍總會協辦、香港賽馬會贊助為期八天的「新質生產力香港青年研學團2026」，昨日（12日）在新疆烏魯木齊舉行開營儀式。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在儀式上表示，本次研學將讓香港青年近距離感受祖國在科技創新、生態建設與民族文化領域的發展面貌。

羅淑佩指，文旅資源是傳遞國家軟實力、講述中國故事的重要載體，並寄語青年珍惜難得的實地學習機會，用心體悟發展成果，回港後主動向親友分享新疆所見所聞，主動傳承中華優秀傳統文化，化身聯通香港與內地的青年紐帶。

團員早前觀賞馬會獨家贊助的《馬到功成》電影，藉此頌揚香港對馬匹及賽馬運動的熱愛，是馬會馬年系列活動之一。

團員於七月到訪馬會位於沙田彭福公園的「小馬大本營」，近距離接觸及認識馬匹。

陳岳鵬勉青年學子用心感悟國家發展脈搏

開營儀式嘉賓之一的香港賽馬會內地事務部主管陳岳鵬表示，馬會已是連續第三年支持新質生產力香港青年研學團活動。作為一間愛國愛港的世界級馬匹運動機構，馬會致力建設更美好社會，並重視青年發展，視兩地青年交流為培養家國情懷、增進彼此認知的重要橋樑。他勉勵青年學子透過研學團用心感悟國家發展脈搏，將所見所聞轉化為未來成長進步的動力。

除了新疆遊學團外，今次研學亦預先安排了《馬到功成》紀錄片觀賞、「小馬大本營」參訪等學習環節，幫助學員建立馬文化的基礎認知，再奔赴新疆溯源千年天馬文化。

可感受新疆綠色發展及參觀大型風光電基地

研學團有逾百名參加者，包括14至18歲的童軍成員及童軍領袖，此行將親身感受新疆綠色發展與現代化建設成就，實地瞭解馬會與新疆在伊犁馬賽事、馬人才培訓、獸醫發展和伊犁國際化等領域的長期合作成果。

團員更有機會參觀國家首批「沙戈荒」大型風光電基地——華電風電場、新疆維吾爾自治區博物館、在吐魯番探尋與長城、大運河齊名的古代偉大水利工程「坎兒井」；到訪昭蘇草原的「天馬文化園」。恰逢新疆昭蘇天馬文化節舉辦期間，他們更有機會目睹「萬馬奔騰」的壯觀景象，感受天馬文化與現代畜牧科技的融合。

