南海安全圓桌對話｜《南海仲裁案裁決新批駁》報告正式發布 智庫：徹底「消毒」裁決謬誤

華陽海洋研究中心與中國南海研究院今日（13日）在本港舉行《南海仲裁案裁決新批駁》發布會。華陽海洋研究中心常務副理事長徐曉東表示，報告以學術視角再次對南海仲裁案「裁決」進行深度評析和徹底「消毒」。發布《新批駁報告》的目的，是為了再次揭示南海仲裁案「裁決」在法律解釋和適用、事實認定等方面存在的重大謬誤和瑕疵，讓域內外有關國家認清「裁決」的本質及其危害性，同時也表明中國不接受任何基於裁決的主張和行動，恰恰是維護自身南海權利和主張、捍衛和平穩定、堅守國際法治的正義之舉、正當之舉。

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南海安全圓桌對話｜吳士存：非法裁決是南海和平穩定的「麻煩製造者」與「動亂之源」

左起：華陽海洋研究中心常務副理事長徐曉東，亞洲國際法律研究院秘書長黃解放，英國菲耶塔律師事務所創始人Stephen Fietta，華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存，外交部條法司司長齊大海，中國南海研究院副院長周勇。

智庫：「裁決」在國際社會實際影響十分有限

中國南海研究院副院長周勇表示，報告通過考察過去十年間各國官方聲明、海洋劃界實踐、國際司法或仲裁判例以及相關學術評論，系統性地審視了裁決在國際法層面所產生的實際效應。他強調，儘管裁決在政治和外交層面曾一度引發國際關注，但在國際法淵源和國家實踐層面，其影響力遠低於「裁決」支持者預期，甚至可以說在很大程度上被國際社會所忽視或刻意迴避。

他續指，十年來「裁決」在國際社會國家實踐中的實際影響十分有限，在各國官方立場上，國際社會對該裁決的態度自始至終存在深刻分歧。一方面，美國、日本、歐盟部分成員國公開表示支持裁決，強調其「法律拘束力」並呼籲當事方遵守。但另一方面，俄羅斯、巴基斯坦、敘利亞、委內瑞拉等國則明確反對，認為該「裁決」是在中國未參與的情況下作出的，違背了國家同意的國際法基本原則，損害了爭端解決機制的正當性。這種政治立場的對立本身就說明裁決並未形成廣泛的國際共識和普遍認知。

華陽海洋研究中心常務副理事長徐曉東。

華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存表示，日本在二戰期間曾非法佔領南海諸島，至今仍有所謂「南海情結」，成為南海爭端中的重要外部因素。他強調，南海問題不僅涉及日本，還與其他西方殖民國家的歷史遺緒有關。然而，外部勢力的介入並未為南海帶來和平與安寧，反而成為「麻煩製造者」和「動亂之源」。他特別點名，只要菲律賓等相關方不放棄所謂的「仲裁裁決」，南海便難以實現「去裁決化」，和平穩定亦無從談起。

吳士存批評西方國家在國際事務上的雙重標準。他舉例指出，美國在未獲聯合國授權下，曾對主權國家領導人採取行動及進行斬首式軍事打擊，卻未受國際社會同等譴責。他亦質疑，近期14個國家就南海仲裁案發表聯合聲明，卻對加沙地帶的人道危機、以色列對伊朗及巴勒斯坦地區的軍事行動造成大量平民傷亡視而不見，從未發表類似譴責聲明。

記者：黃子龍

攝影：葉偉豪