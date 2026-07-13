南海安全圓桌對話｜吳士存：非法裁決是南海和平穩定的「麻煩製造者」與「動亂之源」

今年是菲律賓提起南海仲裁案裁決10周年。華陽海洋研究中心與中國南海研究院、亞洲國際法律研究院今日（13日）在香港聯合舉辦「南海安全圓桌對話」暨《南海仲裁案裁決新批駁》發布會。華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存表示，非法裁決導致南海形勢起伏不定、局部動蕩的事實表明，這一「裁決」沒有、也絕不可能給南海帶來和平與安寧，並已成為南海和平穩定的「麻煩製造者」和「動亂之源」，成為中國與其他聲索國涉南海問題雙邊關係的「攪局者」，成為全面有效落實《南海各方行為宣言》以及有序推進南海行為準則磋商的最大障礙和「絆腳石」。

吳士存：不讓非法裁決壽終正寢，南海就永無寧日

吳士存表示，前幾天馬尼拉舉辦了一系列與「南海仲裁案」非法裁決有關的活動，表面上打着智庫或學術會議的名義，背後實質是由菲國防部、外交部或國安部門主導。他提到，這一非法無效裁決已進一步被異化，變成了菲律賓和試圖借此製造「中國南海威脅論」的一些國家進行利益捆綁的紐帶和黏合劑，日本等其他個別想像菲律賓那樣將非法所得通過非法手段加以包裝「漂白」的國家，也在參與其中，形容那些試圖從非法裁決中分一杯羹的國家，已經形成一個事實上的「利益集團」。

吳強調，不讓非法裁決壽終正寢，南海就永無寧日；不對非法裁決堅定徹底說不，南海海上合作就只能停留在口頭上和紙面上；不使非法裁決從南海話題輿論場上銷聲匿跡，中國就會時不時被一些居心叵測的國家或勢力扣上一頂「破壞基於規則的國際秩序」的帽子；不對非法裁決加以斬草除根，就可能有其他國家效仿，在南海侵權挑釁和危害公共利益時以違反國際法的操作偽飾狡辯。

亞洲國際法律研究院秘書長黃解放表示，儘管該院為立足香港的非政府組織，但視野涵蓋整個亞洲，目標之一是提升亞洲在國際法領域的話語權。他強調，當前正值百年未有之大變局，全球地緣政治博弈加劇，維護南中國海和平穩定與航運安全具有逼切現實意義。針對近期區域內出現的各種聲音，他呼籲各界從事實與法律出發，抵制不實信息，堅定維護中國主權與領土完整。

黃續指，香港回歸祖國29周年，去年在香港設立的國際調解院，已成功調解案件，證明對話與合作是解決分歧的根本之道。他強調「對抗無解，合作是終極法則」，期望通過此類平台，為區域治理提供理性、務實的亞洲視角。

Stephen Fietta表示，過去十年間，國際法院及國際海洋法法庭等司法機構在相關案件中，普遍「迴避」或「忽視」南海仲裁案關於第121條及歷史性權利的解釋。

法律界人士：2016年仲裁裁決 並未顯著改變各國海洋實踐

英國菲耶塔律師事務所創始人Stephen Fietta表示，2016年仲裁裁決並未顯著改變各國的海洋實踐。許多國家包括美國、法國、日本、澳洲自身仍持續對不符合「岩礁」定義的小型地貌主張專屬經濟區及「大陸架」（Continental shelf）權利。

他舉例指，日本繼續對面積更小、更不宜居的沖之鳥礁（Okinotorishima）主張專屬經濟區；美國亦對金斯曼礁（Kingman Reef）、豪蘭島（Howland Island）等小型地貌維持類似主張，明顯與仲裁案對《聯合國海洋法公約》第121條「岩礁」的嚴格解釋相悖。

Stephen Fietta表示，過去十年間，國際法院及國際海洋法法庭等司法機構在相關案件中，普遍「迴避」或「忽視」南海仲裁案關於第121條及歷史性權利的解釋。例如，在2018年哥斯達黎加訴尼加拉瓜案中，國際法院雖認定相關島嶼可產生專屬經濟區，但完全未引用仲裁裁決。在2023年尼加拉瓜訴哥倫比亞案中，法院更以其他理由駁回案件，避開了對仲裁裁決的實質審查。

齊大海表示，仲裁庭行為嚴重背離國際仲裁一般實踐，損害公約完整性和權威性，製造惡劣先例。

外交部代表：仲裁庭嚴重背離國際仲裁一般實踐

外交部條法司司長齊大海表示，中方批評仲裁庭在事實認定與法律適用上多處明顯錯誤，包括無視習慣國際法中的大陸國家遠海群島制度，妄圖否定中國在南海的歷史性權利；同時錯誤解釋公約第121條島嶼制度，稱南沙群島與中沙群島無任何地物可擁有專屬經濟區和大陸架，背離島礁實際情況及國際社會普遍實踐。

針對「裁決獲國際社會支持」之說，齊大海強調，十年來國際知名法律專家已透過專著、論文、報告等多角度批駁裁決謬誤，強調美、菲等置試圖拉攏國際司法機構背書，實屬一廂情願。

齊大海表示，仲裁庭行為嚴重背離國際仲裁一般實踐，損害公約完整性和權威性，製造惡劣先例。中國不接受、不參與仲裁，不接受、不承認裁決，正是以實際行動維護國際法治，拒絕被逼接受政治操弄的非法管轄與枉法裁判。

齊續指，中方始終堅持與南海其他當事國在尊重歷史事實基礎上，依國際法透過雙邊協商和平解決爭端，並與東協國家全面落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商。中方批評美國非當事國卻頻繁拼湊小圈子、煽風點火，破壞地區管控分歧的努力，此種行為「為人所不齒」。他亦指出，中國三十年來善意履行公約義務，弘揚多邊主義；若美國真正重視國際海洋秩序，應早日加入公約，切實履行義務，而非合則用、不合則棄。

記者：黃子龍

攝影：葉偉豪