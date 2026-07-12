DSE放榜2026︱陳茂波為考生打氣：無人可以靠一張成績單走完整段職業生涯 AI知識可成為「突圍點」

本周三是今屆DSE放榜的日子。財政司司長陳茂波不忘為應屆考生打氣，指考試成績「決定了一時，卻不足以定義未來」。同學們的出路選擇已更趨多元，即使未能升讀心儀學科，還有許多其他的進修選項，包括副學士學位、高級文憑、應用學習課程、職業培訓等，下一步還可以選擇銜接學士學位課程。更值得留意的是，人工智能正在讓這些傳統路徑的後階段，出現過去從未有過的分叉，它讓同學們即使選擇不同的路徑，未來也都有更多新的發展方向和工作機會。

陳茂波在網誌表示，人工智能正定義各經濟體未來在不同領域的競爭力。無論是創新科技公司還是傳統企業的轉型，市場最缺的是「跨界複合型」人才——既懂一個專業領域，又懂得應用AI工具放大自己的能力。找到自己的興趣、保持好奇心，再疊加AI知識，這會成為能力提升的突圍點。

周三將是今屆DSE放榜的日子。資料圖片

陳茂波表示，持續學習、不懈努力與保持好奇心，才是這個時代最必備的要素。資料圖片

DSE放榜2026︱持續學習、不懈努力是必備要素

他指，無論同學的興趣是在商科、設計、護理還是人文學科，無論下一階段是否能直接升讀心儀學科，也不妨將自己的興趣與AI工具結合，探索對自己或對社會有用的獨特應用。找到痛點、找到應用，都可為香港帶來新的解決方案。在探索過程中，更可能為香港帶來對未來的新視野、新想像、新可能。

陳茂波認為，面對科技迅速變革，人類的興趣與喜好不斷轉變，新的問題不斷出現，可以肯定的是，沒有人可以靠一張成績單走完、走對整段職業生涯。持續學習、不懈努力與保持好奇心，才是這個時代最必備的要素，也可為自己開創一條充實和無悔的事業跑道。