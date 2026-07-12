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前海主線「深港合作」 專家形容深港兩地並非競爭而是高度互補 

政情
更新時間：11:45 2026-07-12 HKT
發佈時間：11:45 2026-07-12 HKT

國家「十五五」規劃的《港澳專章》提到，建設前海及南沙等重大合作平台，香港亦首次制定五年規劃。前海深港現代服務業合作區管理局首席港澳聯絡專家黃梓謙強調，前海的主責是「改革開放創新」，而工作主線則是「深港合作」，若政策與香港無關，或者香港未能在前海合作上得益，均不會進行，並形容深港兩地並非競爭關係，而是高度互補。 

政策出台必須「過三關」

黃梓謙今早（12日）在電台節目表示，在國家的港澳篇章中，明確提出「高質量建設前海、南沙、橫琴、河套」四大戰略平台。當中，前海、南沙與河套的主要任務是支持香港融入並服務國家發展大局。前海推出新政策的嚴格標準，形容為必須「過三關」：「一切都要圍繞深港合作主線，如果同香港無關、如果香港未能得益，就唔會獲批出台。我們做的政策一定要緊扣『香港企業、香港人先獲益』，同時必須助力國家改革開放。」

他又稱，前海的主打產業已由舊時代的6大傳統行業（金融、科技、專業服務等），大幅擴展至現時的12個現代服務業板塊，涵蓋具身智能機械人、海洋經濟、低空經濟、智能終端、數據產業及細胞與基因工程等面向未來的新興領域，確保在每個領域都能與香港達致共贏。

打造深港產業鏈閉環 

黃梓謙強調，深港兩地並非競爭關係，而是高度互補。他以完整的「產業鏈閉環」來說明兩地強強聯手的威力，並指出香港企業完全可以善用大灣區資源做大做強，香港強項是的金融集資與面向世界的出海平台，深圳南山區（前海範圍），有全國最強科技區域（如騰訊總部「企鵝島」所在地），負責科技轉化。而深圳寶安區（前海範圍）是頂尖現代製造業基地，以機械人及自動化運作，負責無人機等高端製造。

他指出，企業在香港集資，於南山區進行科技轉化， 在寶安區進行高端製造，企業壯大後回歸香港IPO上市及出海。

為讓香港青年及早裝備自己，前海聯同香港青年協會及多個政府決策局，推出「前海香港青年科創啟航計劃」。港澳服務處行政主任傅旭輝（Dennis）在同一節目上表示，計劃希望打破過往純參觀的模式，讓學生走入企業，跟隨前線工程師深入了解科創企業的日常運作及最新科技。他指出，計劃旨在配合未來「北部都會區」的重點科技及智能產業發展，讓這批學生在未來大學畢業後，能與北都及大灣區共同成長。

夢工場轉型冀超越美國矽谷

談及前海的明星項目「前海深港青年夢工場」，該項目已從早期的「平租實體空間」，進化成全球創科生態圈的一員。黃梓謙指，夢工場目前已匯聚過千間企業，涵蓋半導體、人工智能、文化體育科技及醫療等領域。由於反應熱烈，夢工場目前已經滿額，局方正準備啟動第三期發展。此外，夢工場的團隊亦積極前往歐洲、北歐及東南亞等地建立全球網絡，協助企業「出海」。

黃梓謙指，對大灣區的創科前景充滿信心，並認為絕對可以有一個超越美國矽谷的創科圈。

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