逾95%適用政府合約已加入調解條款 林定國 : 冀打造香港為「全球調解之都」

律政司司長林定國今日（11日）出席香港家庭福利會調解服務嘉許禮，慶祝家福會調解中心成立25周年。他致辭時強調，調解能有效化解家事及社區糾紛，是促進社會和諧的關鍵工具，而家福會一直是律政司推廣調解服務的重要夥伴。

面對家事糾紛 調解為雙贏方案

林定國表示，「家和萬事興」，家庭是社會的核心與基石。面對家事糾紛，調解既可節省時間和成本，亦能促進雙方自願、和平及理性地尋找靈活的雙贏方案。他衷心祝賀家福會調解中心踏入銀禧之年，並感謝該會多年來提供寶貴的前線實踐經驗。

他指出，家福會一直是律政司的重要夥伴，提供寶貴的前線實踐經驗。今年5月舉辦的「調解周」期間，家福會和律政司合辦首次長者調解研討會；家福會同時也是今年「調解周」校園調解研討會的支持機構。歷年來，家福會鼎力支持律政司舉辦的旗艦活動「調解周」和「調解為先」承諾書活動，亦是首批簽署承諾書的機構。

林定國特別提到，前年他曾邀請家福會服務中心的同學到官邸參與朋輩調解故事工作坊，同學們學習以和平理性方式處理分歧的過程，令他印象深刻。

林定國強調，推動調解不能單靠政府或個別機構，必須依靠各持份者及整個社會共同努力。律政司去年聯同環境及生態局和食物環境衞生署推出「社區調解先導計劃」，為物業管理人員提供培訓，以便及早介入處理社區及鄰里爭議。當局亦持續支持中學朋輩調解比賽及訓練課程，讓年輕一代從小接觸調解技巧。

在政府層面，林定國指出，調解條款政策自去年2月6日生效至今，已有超過95%的適用政府合約加入調解條款。律政司的整體策略是推動香港調解服務國際化、普及化和專業化，打造「全球調解之都」。今年6月，律政司轄下工作小組已完成檢視調解規管框架並提出7項建議，律政司已採納並將積極推進落實。

展望未來，林定國深信家福會將繼續與律政司緊密合作，推動調解服務更廣泛應用，讓理性溝通與和平化解紛爭的理念在香港社會紮根。他祝願家福會調解中心繼續讓調解走進更多家庭、校園和社區，為社會和諧貢獻力量。