立法會首辦運動日推廣全民健身 議員分四隊激戰體驗新興運動

立法會首次舉辦的「立法會運動日」今日(11日)於九龍公園體育館舉行。政務司司長陳國基及立法會主席李慧琼等多位政界人士出席主禮。活動不僅邀請了多名本地頂尖運動員及教練參與，更安排了逾百名「共創明『Teen』計劃」學員與議員同場切磋。會上設有多項傳統及新興運動體驗，議員更分成四支隊伍進行友誼賽，展現議事廳外的活力。

陳國基：運動助推社會活力 感謝議會就敏感法案建言

政務司司長陳國基致辭時表示，平日多在會議廳與議員見面，今日能攜手推廣全民運動是難得的機會。他指出，運動不僅能強身健體，更是社會活力的基石，有助減壓及促進人際關係。特區政府一直致力推動體育普及化，鼓勵市民每日運動半小時，並積極推廣新興運動，讓不同年齡及體能的市民建立健康社區。

陳國基亦特別提到，今日超過100名「共創明『Teen』計劃」的學員參與立法會運動日，讓青年人在運動中學會交流並磨練自身。他最後強調，政府與議會合作無間，並特別感謝議員過去在多項敏感且困難的法案上提供寶貴意見，令政府發展更貼近民意，充分體現良性互動。

李慧琼：成立首支運動隊 配合國家「體育強國」目標

立法會主席李慧琼在致辭中感謝立法會體育聯誼小組成員的籌劃，讓構思化為現實，以及香港社會服務聯會安排不同社福機構的青少年參加立法會運動日，拉近議員與年青人的距離。她表示，議員平日在會議廳處理繁重事務，走入社區推廣運動，體現議員職責，並確保大家能以最強健的體魄繼續工作。她透露，立法會除延續傳統的足球隊外，更首度成立運動隊，讓不同運動興趣的同事能落場交流。

李慧琼強調，體育能有效拉近社會各界的距離，今次活動體現了跨界別、跨世代的共融精神。她提到，配合國家十五五規劃中提出建設「體育強國」的目標，香港社會大眾及立法會都應身體力行予以支持。

議員分四隊激戰 齊推傳統與新興運動

立法會運動日除了鼓勵青年參與，亦特別設立豐富的運動體驗與競技環節。場內設有多個體驗區，讓參加者試玩傳統運動如乒乓球、羽毛球及手球，同時亦能體驗近年大受歡迎的新興運動，包括輕排球及匹克球（Pickleball），以迎合不同年齡及體能人士的需要。陳國基及李慧琼更在致辭後，一起體驗場內的運動，與議員及年輕運動員共同享受體育樂趣。

活動的另一焦點，落在三場議員間的競技邀請友誼賽。一眾議員換上運動裝束，在輕排球、乒乓球及羽毛球賽場上展開激烈比拼。參賽議員共分成了四支隊伍，陣容各具特色。當中藍隊由民建聯鄭泳舜擔任隊長，綠隊由體育、演藝、文化及出版界霍啟剛領軍，橙隊由選委界姚柏良出任隊長，而紫隊則由民建聯何俊賢擔任隊長。各隊在場上互有攻守，氣氛熱烈，充分體現了「以運動會友」的精神。

記者、攝影：陳耀霆

