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警察學院結業會操 羅淑佩：安全穩定是發展根基 警隊擔任關鍵角色

政情
更新時間：11:38 2026-07-11 HKT
發佈時間：11:38 2026-07-11 HKT

香港警察學院今日（11日）舉行結業會操。文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時表示，祝賀學員完成基礎訓練課程，投身為警務人員。她又指，香港正式踏入國家「十五五規劃」的新階段，並將進一步融入大灣區建設。安全、穩定及法治的社會環境是發展根基，而警隊在此擔任關鍵角色。

羅淑佩續指，面對日趨複雜的罪案模式，警隊亦要與時並進，積極引入先進科技及情報主導的執法策略。亦需在跨境協作、大型活動保安及應急聯動方面肩負更重大的責任。

她最後亦勉勵結業學員，需始終秉持專業、公正、同理心，嚴格依法辦事。亦要設身處地，為市民著想，成為忠誠勇毅的守護者。

香港警察學院舉行結業會操，共13名見習督察、131名學警結業，由文化體育及旅遊局局長羅淑佩主持檢閱並致辭。

實習記者：歐翔泰

攝影：蘇正謙

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