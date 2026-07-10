Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

民建聯「牛一」邁向35周年 年底復辦籌款晚宴｜Kelly Online

政情
更新時間：16:53 2026-07-10 HKT
發佈時間：16:53 2026-07-10 HKT

1992年創立的民建聯今日（10日）「牛一」，主席陳克勤聯同一眾立法會議員見傳媒，分享今年《施政報告》及「五年規劃」建議之餘，亦慶祝政團邁向35周年，現場備有蛋糕簡單慶祝。

陳克勤表示，建議書內容覆蓋民生、經濟、城市規劃多個層面，整體分五大核心範疇，一共提出超過50項具體建議，包括北部都會區發展、多元產業、改善生活質素、打造宜居城市、內地香港互通等，當中勞工保障、租置房屋、長者福利、創科發展都是大眾關注重點。他稱政策目標是透過經濟滴漏效應，讓中小企、中產、基層全部分享發展成果，黨內20名立法會議員連同147名區議員會繼續深耕地區服務。

現場備有蛋糕慶祝。
現場備有蛋糕慶祝。
民建聯「牛一」邁向35周年 。
民建聯「牛一」邁向35周年 。
眾人齊齊切蛋糕慶祝民建聯邁向35周年。
眾人齊齊切蛋糕慶祝民建聯邁向35周年。
民建聯就《施政報告》及「五年規劃」，一共提出超過50項具體建議。
民建聯就《施政報告》及「五年規劃」，一共提出超過50項具體建議。

分8大章節涵蓋金融、科技等議題

黨團召集人陳恒鑌補充，整份規劃分8大章節，整合各界意見，涵蓋金融、科技、大灣區、愛國教育、提升管治等議題，現階段公眾意見收集工作仍持續，期望為政府制訂五年發展藍圖提供實務參考。

《星島日報》專欄「大棋盤」日前報道，民建聯已敲定今年12月於會展舉行籌款晚宴，是時隔3年後再辦，一眾議員近日化身「推銷員」，爭取各界友好買枱，一圍最貴酒席盛惠38萬元。陳克勤今日亦確認復辦籌款晚宴，團隊會努力宣傳推廣。

相關新聞：

大棋盤︱民建聯復辦籌款晚宴 賣枱設3級制 一圍酒席最貴38萬

最Hit
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
5小時前
居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼
社會
7小時前
港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
2026-07-09 15:10 HKT
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
19小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
5小時前
車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆
00:31
車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆
突發
2小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
生活百科
5小時前
6歲童遭黑熊襲擊 二哈挺身護少主獲網民大讚
6歲童遭黑熊襲擊 二哈挺身護少主獲網民大讚
趣聞熱話
5小時前