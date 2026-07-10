民建聯「牛一」邁向35周年 年底復辦籌款晚宴｜Kelly Online

1992年創立的民建聯今日（10日）「牛一」，主席陳克勤聯同一眾立法會議員見傳媒，分享今年《施政報告》及「五年規劃」建議之餘，亦慶祝政團邁向35周年，現場備有蛋糕簡單慶祝。

陳克勤表示，建議書內容覆蓋民生、經濟、城市規劃多個層面，整體分五大核心範疇，一共提出超過50項具體建議，包括北部都會區發展、多元產業、改善生活質素、打造宜居城市、內地香港互通等，當中勞工保障、租置房屋、長者福利、創科發展都是大眾關注重點。他稱政策目標是透過經濟滴漏效應，讓中小企、中產、基層全部分享發展成果，黨內20名立法會議員連同147名區議員會繼續深耕地區服務。

現場備有蛋糕慶祝。

民建聯「牛一」邁向35周年 。

眾人齊齊切蛋糕慶祝民建聯邁向35周年。

民建聯就《施政報告》及「五年規劃」，一共提出超過50項具體建議。

分8大章節涵蓋金融、科技等議題

黨團召集人陳恒鑌補充，整份規劃分8大章節，整合各界意見，涵蓋金融、科技、大灣區、愛國教育、提升管治等議題，現階段公眾意見收集工作仍持續，期望為政府制訂五年發展藍圖提供實務參考。

《星島日報》專欄「大棋盤」日前報道，民建聯已敲定今年12月於會展舉行籌款晚宴，是時隔3年後再辦，一眾議員近日化身「推銷員」，爭取各界友好買枱，一圍最貴酒席盛惠38萬元。陳克勤今日亦確認復辦籌款晚宴，團隊會努力宣傳推廣。

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