立法會半年審議15法案 財委會批31項目 陳國基：行政立法高效配合

立法會內會今午（10日）召開會議，主席陳振英匯報與政務司司長陳國基會面的情況。他引述陳國基稱，第八屆立法會運作至今剛過半年，政府與立法會一直保持緊密的協作，並且交出亮麗的成績表。

他續稱，在法案方面，截至周三（8日）政府向立法會提交15項法案，當中包括當日在立法會會議上提交的4項法案，涵蓋北部都會區發展條例草案，立法會已完成審議6項法案，另有5項法案委員會正在積極審議，政府當局本周向內會提交的2026年度立法議程更新本，臚列政府擬於本年度提交的21項法案，將有助議員籌畫審議工作。

陳國基稱，第八屆立法會運作至今剛過半年，政府與立法會一直保持緊密的協作，並且交出亮麗的成績表。

陳振英引述陳國基稱，財委會在本立法年度已批准31個項目

他又引述陳國基稱，財委會在本立法年度已批准31個項目，為各項政策和工程提供了及時的支援，充分體現行政立法的高效配合。

記者：郭詠欣