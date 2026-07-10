宏志閣收購｜政府倡增「宏福苑長遠居住安排」核准承擔額10億 以收購全部8幢樓業權

房屋局局長建議把項目「宏福苑長遠居住安排方案」的核准承擔額增加10億元，以推展涵蓋宏福苑全部8座樓宇的收購業權方案。財委會將於下周五(17日)開會討論。

宏福苑長遠居住安排方案會適用於宏志閣

房屋局今日(10日)向立法會財委會提交文件。房屋局表示，政府十分重視大埔宏福苑居民的長遠居住安排，並持續為受影響家庭提供適切協助。政府於6月26日宣布已收到超過四分之三(75%)宏志閣業主交回簽署的「接受收購建議信件」。因此，宏福苑長遠居住安排方案會適用於宏志閣。政府亦正安排接受收購的宏福苑A至G座業主簽署《買賣協議》，而在方案正式適用於宏志閣後，政府已陸續安排接受收購的宏志閣業主簽署《買賣協議》。

所有接受收購的宏福苑業主須於2026年10月15日或之前簽署《買賣協議》。政府已委派房屋局統籌，並透過為收購事宜而成立及由財政司司長法團全資擁有的「收購宏福苑業權有限公司」進行收購宏福苑單位業權的工作。

估計總成本由約68億增至78億元

考慮到「大埔宏福苑援助基金」可提供約28億元，政府早前透過《2026年撥款條例草案》獲立法會批准開立承擔額為40億元的非經常開支項目「宏福苑長遠居住安排方案」，以推展收購宏福苑A至G座共1736個單位的業權的方案。收購宏志閣共248個單位業權的額外開支約為10億元，令收購宏福苑的估計總成本由約68億元增至78億元。

首批選樓暫定9月開始

政府建議把「宏福苑長遠居住安排方案」的承擔額提高10億元，以推展涵蓋宏福苑全部8座樓宇的購買業權方案，建議如獲立法會財務委員會批准，並於2026年10月15日或之前有不少於75%的宏志閣業主簽署《買賣協議》，政府將正式展開收購宏志閣的程序，向選擇現金收購的業主發放款項。

至於選擇「樓換樓」的業主，政府會按既定收購價透過「特設銷售計劃」代為購買全新的資助出售單位(首批選樓暫定於本年9月開始)，差額將按「多除少補」方式處理。