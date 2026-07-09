狗隻入食肆︱田北辰攜愛犬實測 讚體驗正面 冀食環署盡快上載餐廳守則

容許狗隻進入食肆的新措施今日( 9日 )正式實施。實政圓桌召集人田北辰即夥徒弟、立法會議員莊豪鋒攜同女兒飼養的伯恩山貴婦犬（Bernedoodle）「Aspen」，前往屯門一間以湯飯聞名的小店親身測試，實地了解運作情況及潛在問題。

田北辰表示「Aspen」平日較少外出，但女兒常提到牠喜歡上街，然而夏日炎熱需尋找有冷氣的場所。他強調，現行法例除格鬥狗外，所有狗隻外出均無需戴口罩，但提醒狗主須遵守個別餐廳的內部守則。他事先與餐廳溝通，得悉該店並無要求大型狗隻戴口罩；而「Aspen」雖體型較大，但性格溫馴親人，惟因較少外出且對人與狗略帶怯意，故整頓飯期間大多安靜躲於桌下。

田北辰特別指出，新例要求狗隻須以不長於1.5米的牽引繩控制，他特意攜帶軟尺量度，確認所用繩長1.3米符合規格。現場所見，餐廳門外已張貼清晰的「准許狗隻進入的食肆」標誌，每張餐桌上方亦裝設掛鉤供狗主扣緊狗繩。

視察期間，田北辰與食客交流，有顧客坦言因童年陰影對狗隻略有恐懼，但仍歡迎新安排。其後，另一家庭攜同兩隻分別3歲及9歲的貴婦犬到場，其中3歲的狗狗更是「生日主角」，特意前來首度在餐廳內享受冷氣共進晚餐。

整體體驗良好 冀食環署盡快上載餐廳守則

田北辰總結首日體驗正面，不但享用美味餐膳，亦達成帶「Aspen」到餐廳「嘆冷氣」的心願。然而，他關注到不同餐廳對狗隻進入設有各項規則，如非開放時段及容納狗隻數目等，惟目前食環署網站雖設有「餐廳守則」欄目，卻仍未見相關內容上載。他促請食環署加強與餐廳溝通，於餐廳訂立守則後盡快上載至官方網站，讓狗主能提前查閱，避免「摸門釘」的情況發生。