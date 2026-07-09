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李家超與與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣會面 冀沙特企業及創科人才善用香港連結亞洲

政情
更新時間：19:16 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:16 2026-07-09 HKT

特首李家超今日( 9日 )與訪港出席LEAP East國際科技與信息技術展的沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha 再次見面。他指沙特阿拉伯是近年中東地區推動創新及科技發展的主要動力。香港在國家「十五五」規劃明確支持下，正加速建設國際創科中心，他相信香港與沙特阿拉伯在深化夥伴關係方面潛力無限，將能推動兩地發展。

他歡迎沙特阿拉伯企業及創科人才善用香港連結亞洲，雙方進一步發展為樞紐對樞紐（香港作為東亞、東南亞樞紐和沙特作為中東樞紐的樞紐對樞紐）的合作模式。

李家超與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha 見面。李家超fb
李家超與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha 見面。李家超fb

李家超指他曾於2023年率團訪問沙特阿拉伯，當時正值當地進行LEAP科技展，首次與Abdullah Alswaha 會面並出席LEAP，體會了LEAP這項國際科技界盛事的豐富內容及宏大規模，亦感受到它成功匯聚來自世界各地的業界領袖和投資者的魅力。轉眼間，今年這項國際盛事首度走出中東並選擇落戶香港成為LEAP East，雲集來自30個國家及地區逾340位演講嘉賓及450家展商、共超過35 000人出席活動。這正好體現香港和沙特兩地合作的協同效應，亦反映沙特阿拉伯政府認同香港的優勢以及「超級聯繫人」和「超級增值人」的力量。

 

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