Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賦生資本管理合伙人陳英龍率團到哈薩克斯坦 與當地政府探討綠色能源等領域投資前景

政情
更新時間：19:02 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:02 2026-07-09 HKT

今年5月底特首李家超率領商貿代表團訪問哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，李家傑博士以香港中華煤氣有限公司（Towngas）主席、賦生資本創始人身份隨團出訪，其對該地區可持續能源發展特別感興趣。今個星期，賦生資本管理合伙人、EcoCeres聯席董事長陳英龍率領其團隊前往哈薩克斯坦，與當地政府部門會面，進一步探討有關綠色能源、永續航空燃料、儲能系統，以及在阿拉套山脈開發等領域，開展聯合投資項目的前景。

雙方討論在哈薩克斯坦興建EcoCeres可持續航空燃料 (SAF) 工廠項目的可行性，以及農業和廢物處理；另外，利用EnerVenue儲能技術，確保當地數據中心和有關基礎設施提供可靠電力供應。
雙方討論在哈薩克斯坦興建EcoCeres可持續航空燃料 (SAF) 工廠項目的可行性，以及農業和廢物處理；另外，利用EnerVenue儲能技術，確保當地數據中心和有關基礎設施提供可靠電力供應。

會議中，雙方討論在哈薩克斯坦興建EcoCeres可持續航空燃料 (SAF) 工廠項目的可行性，以及農業和廢物處理；另外，利用EnerVenue儲能技術，確保當地數據中心和有關基礎設施提供可靠電力供應。

據當地政府指出，阿拉套市有計劃打造成為一個現代化、可持續發展的城市，可全面實施此類技術的試點地區，隨後將成功的解決方案推廣到哈薩克斯坦的其他地區。

最Hit
華富邨謀殺案│死者任保安 被扼頸約兩分鐘昏迷 疑兇折返被擒
01:54
華富邨謀殺案｜死者遭扼頸約兩分鐘昏迷 50歲疑兇折返被擒 案件明天提堂
突發
2小時前
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
01:10
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
突發
10小時前
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
00:57
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
影視圈
8小時前
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
7小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
2026-07-08 16:10 HKT
將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒｜Juicy叮
將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
苗金鳳離世享壽84歲  家人發訃聞公告喪禮安排  於7月21日設靈
苗金鳳離世享壽84歲  家人發訃聞公告喪禮安排  於7月21日設靈
影視圈
6小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
6小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
2026-07-08 19:36 HKT
7-Eleven年度77折強勢回歸！「711大折日」首度加推至48小時 提早一日雪糕/汽水/米/油勁減
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
生活百科
7小時前