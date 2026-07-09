賦生資本管理合伙人陳英龍率團到哈薩克斯坦 與當地政府探討綠色能源等領域投資前景

今年5月底特首李家超率領商貿代表團訪問哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，李家傑博士以香港中華煤氣有限公司（Towngas）主席、賦生資本創始人身份隨團出訪，其對該地區可持續能源發展特別感興趣。今個星期，賦生資本管理合伙人、EcoCeres聯席董事長陳英龍率領其團隊前往哈薩克斯坦，與當地政府部門會面，進一步探討有關綠色能源、永續航空燃料、儲能系統，以及在阿拉套山脈開發等領域，開展聯合投資項目的前景。

雙方討論在哈薩克斯坦興建EcoCeres可持續航空燃料 (SAF) 工廠項目的可行性，以及農業和廢物處理；另外，利用EnerVenue儲能技術，確保當地數據中心和有關基礎設施提供可靠電力供應。

會議中，雙方討論在哈薩克斯坦興建EcoCeres可持續航空燃料 (SAF) 工廠項目的可行性，以及農業和廢物處理；另外，利用EnerVenue儲能技術，確保當地數據中心和有關基礎設施提供可靠電力供應。

據當地政府指出，阿拉套市有計劃打造成為一個現代化、可持續發展的城市，可全面實施此類技術的試點地區，隨後將成功的解決方案推廣到哈薩克斯坦的其他地區。