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施政報告2026｜民建聯提54項建議 倡動態調整外勞政策、重推租置 料每年可為庫房帶來$100億收入

政情
更新時間：18:35 2026-07-09 HKT
發佈時間：18:35 2026-07-09 HKT

新一份《施政報告》及首份「香港五年規劃」正展開公眾諮詢，民建聯今日（9日）向特首李家超提交2026年《施政報告》期望及香港五年規劃意見書。民建聯主席陳克勤表示，民建聯就香港首份五年規劃、經濟民生改善、宜居城市建設及內聯外通等五大方向提出54項主要建議，包括要求特區政府嚴厲打擊黑工，並針對失業率偏高的工種動態調整外勞輸入政策，若個別行業失業率高企，應暫緩輸入相關外勞；建議重推租置計劃，將樓齡20至30年的公屋單位出售予現有租戶，估算每年可為庫房帶來約100億元收入。

經濟與社會發展相輔相成 

陳克勤表示，過去四年在特區政府領導下，香港社會經濟與民生持續改善，各階層市民生活陸續受惠，並對未來充滿希望。他引述國家主席習近平的講話，強調「經濟發展與社會發展相輔相成，必須協調並進」，並以改善民生為促進社會發展的重點，在發展經濟的同時穩步提升人民生活質素，讓市民共享經濟紅利與發展成果。

倡重推「租置」售20至30年樓齡公屋 

民建聯議員陳學鋒建議，政府應重推已暫停近20年的「租者置其屋計劃」，將樓齡20至30年的公屋單位出售予現有租戶，估算每年可為庫房帶來約100億元收入。有關收入可作為其他投資用途，改善居民生活質素，同時讓基層家庭得以安居樂業。他續指，社區內亦收到大量公屋居民希望購買現居單位的訴求。據其在地區舉辦的多場居民諮詢會顯示，反應相當踴躍，超過八成居民願意認購所住的公屋單位。

籲嚴打黑工 建機制動態調整外勞輸入

民建聯議員張培剛表示，特區政府的首要任務是嚴厲打擊黑工，建議特首委派警隊、入境處及相關部門進一步加大執法力度。他希望當局能建立動態標準，當失業率達到一定水平時，可暫緩某些行業或崗位的輸入外勞申請。他亦期望盡快落實AI平台配對計劃，讓需要招聘的公司將詳細資料上載平台，方便求職者清晰配對，並建立跨部門數據交換機制，方便勞工處巡查。

建議自動豁免長者公院收費

民建聯議員周浩鼎建議，政府將目前領取「長者生活津貼」的65歲以上長者，自動豁免公立醫院收費，無須另行申請。他理解政府推行醫療收費改革的理念，但認為必須兼顧經濟上有需要的長者群體。他指出，長者生活津貼已設有經濟審查機制，符合資格者即屬有實際經濟困難，理應直接獲得豁免，而非要求他們重複提交申請，以免對長者造成繁複手續和不便。

記者：黃子龍

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