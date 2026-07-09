經民聯提九大建議打造全球黃金交易中心 爭取納入「十五五」規劃

國家「十五五」規劃綱要明確提出，支持香港構建大宗商品交易生態圈。經民聯今午（9日）召開記者會，提出九大建議推動香港打造全球黃金交易中心，包括爭取中央支持，將香港黃金交易中心的建設，正式納入國家「十五五」金融專項規劃及金融強國建設布局。身兼全國政協委員的經民聯執委會成員胡劍江透露，今年兩會期間向中央提交，有關搶抓中東機遇、把香港黃金中心納入十五五金融規劃相關建議已獲立案，將由人民銀行牽頭成立專項跟進。

擴建國際級金庫 爭取黃金定價權

經民聯提出的其他建議包括，進一步優化產業政策，加強市場深度、產品多樣性及定價話語權；擴建黃金專用倉儲基礎設施，建設符合國際最高安全標準的大型金庫體系；加快建設香港全球黃金金融生態體系，進一步優化香港黃金市場的制度環境；發揮香港作用，加快建立「中國國際黃金交割體系」，爭取黃金定價權，以實現「滬港金聯動」。

倡建黃金支持數字支付 結合數字人民幣

經民聯建議依托香港的國際金融優勢，前瞻布局「國家數字黃金主權體系」，並探索「數字人民幣＋黃金」的跨境支付與清算模式；研究建立「黃金支持型跨境支付網絡」，以逐步增強國家在未來國際支付體系重構中的主動權；推出中東黃金引流專項行動，精準引流中東資金，並推動建立「一帶一路」黃金合作體制。

吳永嘉：黃金支付如「穩定幣」更具底氣

經民聯黨魁吳永嘉表示，當前世界地緣政治加速演變，全球資金持續增持黃金，現時正是全球黃金金融體系重構的重要窗口期。該黨認為在國家的大力支持下，香港完全可以發揮自身獨特優勢，打造全球黃金交易中心。

他強調，推動香港黃金交易中心建設，不但可帶動融資、質押、租賃等金融活動，為香港金融業帶來大量業務，更可推動香港成為全球黃金的「集聚港」與「清算中心」，為全球投資者提供連續的、具流動性的黃金價格對沖工具，這對鞏固香港國際金融中心地位至關重要。

被問到建立「黃金支持型跨境支付網絡」，會否與近年盛行的虛擬貨幣跨境支付網絡產生競爭，吳永嘉解釋，以黃金儲備作支持的數字化跨境支付網絡更有「底氣」。他形容，「即你有價值1000元的黃金，可以當作1000元去花」，不會如虛擬貨幣般有炒價，反而更似穩定幣。

記者：郭詠欣