政府更新本年度立法議程 新加入皇崗港方口岸區條例草案

新皇崗口岸聯檢大樓主體結構預計年底前完工，新口岸落成後，深港通關模式將以「合作查驗、一次放行」，取代原有的「兩地兩檢」。政府向立法會提交本年度立法議程更新本，載列25項法案，7項屬於新加入，當中包括皇崗口岸港方口岸區條例草案等。行政署向立法會內會提交的文件指出，皇崗口岸港方口岸區條例草案，將令香港法律適用於皇崗口岸港方口岸區。

新皇崗口岸聯檢大樓主體結構預計年底前完工。

保安局修訂《消防條例》及其附例 引入消防裝置責任人制

新增的法案還包括消防修訂條例草案。保安局擬修訂《消防條例》及其附屬法例，以強化消防裝置規管制度、引入消防裝置責任人制度、革新消防裝置承辦商註冊及紀律制度、加強打擊非法轉注燃油活動等。

新增的議程亦包括修訂《環境及自然保育基金條例》，賦權財政司長在某些條件下，將基金內持有的結餘轉撥至政府一般收入。財庫局另擬修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，其中擬就虛擬資產交易服務提供者、虛擬資產管理服務提供者、虛擬資產託管服務提供者等設監管制度。其他新增議程尚有修訂《稅務條例》，以落實2025年《施政報告》及2026/27年度《財政預算案》中訂立稅務優惠以吸引企業來港的建議等。

另外，立法議程更新本刪除了4項法案，當中包括醫衛局負責的《基層醫療條例草案》、《醫療器械條例草案》，而2026年道路交通（修訂）條例草案及《仲裁條例》修訂亦被剔除。