施政報告2026｜自由黨倡發回歸30周年特別消費券 「市民花300元 政府貼100元」

《施政報告2026》公眾諮詢已於6月29日展開，政府正同步就《施政報告》及香港首個「五年規劃」收集公眾意見。自由黨今日（9日）向行政長官提交新一份《施政報告》建議，圍繞13大主題，提出共139項建議，其中包括建議設立「北都發展投資者入境計劃」、推出回歸30周年特別消費券、提高子女免稅額等。

邵家輝倡設北都發展投資者入境計劃

自由黨主席邵家輝建議設立「北都發展投資者入境計劃」。他指過去政府推出最低投資門檻為3,000萬元的「新資本投資者入境計劃」及各類專才計劃，未必能直接在本地創造就業。新計劃建議來港新投資者必須帶來最少2,000萬元的投資，其中1,000萬元必須投資於實體店舖或公司，為北都發展注入實質經濟動能。

邵家輝解釋，現行「新資本投資者入境計劃」方案容許申請人將最多 1,000萬元計入樓房投資，其餘2,000萬元則可用於投資金融服務。而「北部都會區投資者入境計劃」，則要求將1,000萬元集中投資於北都的實體店舖或實體產業。邵家輝指，雖然優秀人才來港發展令本地市民對部分職位的就業前景難免存有憂慮，若新入境人才能在港投資實體產業，將可為本地市民創造更多工作就業機會，相信本地居民會歡迎。他強調，特首對北都發展是「心急如焚」，因此吸引更多投資者，認為「大有大嘅投資，細有細嘅投資」。烈酒稅方面，邵家輝表示，將繼續向政府爭取調整烈酒稅，以增強香港競爭優勢。

在拓展市場方面，邵家輝建議協助本港電子商務擴展內地市場，包括擴闊「跨境電子商務零售進口商品清單」，讓本港商家享有更多免稅優惠。同時，他倡議將香港打造成為「標準國際合作平台」，利用本港完善的法制與專業人才，協助內地優質產品與國際標準對接，開拓全球市場。

適逢明年為香港回歸30周年，邵家輝提倡推出特別電子消費券，以「市民消費300元、政府津貼100元」模式，帶動本地零售、餐飲及服務行業的消費氣氛，強調「重點係一定要留港消費」。

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李鎮強倡提高子女免稅額

自由黨副主席李鎮強表示，北都未來預計新增300萬人口，建議政府應及早制定專屬的人口政策。他憂慮若大量人口從九龍、港島等舊區遷入，會導致舊區消費力流失、出現「空心化」等現象，亦向特首表達對北都「開荒期」過長的擔憂。

在大灣區協同效應方面，李鎮強建議香港應發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，建立認證及檢測中心，特別是標準化的新鮮食品及冷鏈分撥中心。同時，大灣區可聯手舉辦盛事與體育賽事，以促進區內貿易及經濟增長。

在改善民生及鼓勵生育方面，李鎮強建議允許外傭開支扣稅，並大幅提高子女免稅額，提倡首名子女免稅額增至15萬元、第二名增至30萬元、第三名則增至60萬元。

針對基層醫療負擔，李鎮強關注非藥物名冊藥物及標靶藥物費用昂貴的問題，促請中央政府統籌進行議價，降低基層病人的藥費負擔，免卻市民長途跋涉到內地購藥。

拓太空經濟與AI樞紐 針對夜經濟輸外勞

自由黨副主席、法律界議員陳曉峰建議本港做好人工智能在驗測、認證、登記的工作，成為國際機械人樞紐，令世界可以「Think AI, Think Hong Kong」，支持香港創科發展，增加就業機會。

至於太空經濟，陳曉峰指太空經濟增長幅度大，但形容在法律上是「真空」，建議本港落實成為國際太空經濟爭議解決中心，善用本港在調解仲裁方面的獨特國際優勢。

自由黨、飲食界議員梁進表示，已向特首提出對飲食業輸入外勞、工資中位數等意見；並就推動飲食業轉型，向政府在食物牌照、酒牌及「寵物經濟」等議題提出意見。他建議會否針對夜間經濟推出特別補充勞工。

記者、攝影：李健威、張頌恩