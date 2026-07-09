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大棋盤︱離任議員「笑看風雲」談當今生態 讚頌說話有弦外之音？

政情
更新時間：08:54 2026-07-09 HKT
發佈時間：08:54 2026-07-09 HKT

新一屆立法會上任半年之際，被黃錦輝醉駕風波搶去輿論焦點，雖然當事人迅速辭職，但對立法會形象的損害已經造成。社會對立法會議員表現有意見，並非今日才發生，即使是一班不在其位的離任議員，對近年議會生態亦各有看法。據聞，多名今屆退下火線的前議員，早前發起一場「第七屆舊生會」聚會，風花雪月之餘，席間也有談及當今政治生態。

據悉有關聚會在6月底、於尖沙咀一間酒店中菜廳舉行，約20名「畢業」議員出席，包括前主席梁君彥、前「班長」廖長江等領袖人物，亦有個別立法會秘書處人員。一眾前議員席間表示，很珍惜舊日在議會相處合作的情誼，希望定期聚會，「同學會」由此誕生。

退一步海闊天空？ 退任老鬼笑言： 個人fit咗，命都長幾年

據與會者說法，聚會主要是閒話家常，談時事、法律、世界盃以至風花雪月，沒太多「講人壞話」內容。不過席間亦難免提到近年議會生態，據聞有人稱讚梁君彥擔任大主席9年，期間為議員「頂住」不少壓力，似有弦外之音。亦有前議員笑指，現時立法會「規矩」增加，自言未必適應得來，離任也有一定「好處」，認為管理紀律和議員感受之間需取得平衡。不過也有人為此辯護，認為管理風格相當程度受政治環境轉變的影響使然。

去年立法會選舉，年屆七十的議員「一個不留」，期間傳出有人力爭留任不果，無奈宣布棄選。不過退一步海闊天空，有退任「老鬼」直言，過去多年營營役役在立法會工作、在修例風波危難之時保護議會尊嚴，自問有汗馬功勞，但一來議會工作困身，要放棄大部分個人喜好；二來亦一定程度將目光局限在議會中，經常憂心工作有否疏漏、隨時被傳媒發現，乃至席位不保。

另一人坦言，去年剛獲悉未能連任時，難免「有少少唔開心」，但所謂塞翁失馬焉知非福，本身年事已高，退休後多陪伴家人、重拾年輕時的興趣也是好事，更笑言：「以前無咁多機會跑海邊，呢半年個人fit咗，命都長幾年。」抽離一點看當今議會，笑看風雲，也不失為另一種視角；若仍有心有力，政府自另有任用。

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也有離任議員不諱言，以往不理解市民為何對立法會工作不感興趣，現在跳出議事廳，自己也沒太多留意或追看議會新聞，認為議員工作要更加貼地氣，拉近與公眾距離。他期望新一屆議員工作上手後，多就不同議題發聲，令其他「敢言」議員不至太孤單。

提到立法會規矩，今屆議會生效的《立法會議員守則》規定，議員須每年提交工作報告，公眾可在立法會網站查閱。不過今屆議會協調小組再提高要求，除了每年2月提交年度工作報告，每半年亦要提交一次工作簡報，以9月為限期。

雖然上半年剛剛才過去，但翻查立法會網頁，截至昨晚已有至少3名議員特別「勤力」提早交功課，其中選委界陳曼琪、商界姚祖輝已上載半年報告，選委界林筱魯亦已分別上載今年1至3月及4至6月工作報告。提交報告對增加工作透明度，肯定是好事，但要提升和維護立法會整體形象，仍需要每一位代議士在言行和議政質素上付出更多努力。

聶風

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