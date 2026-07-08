《香港案件判刑》第12版正式發布 新增販運危險藥物指引及國家安全罪行

由前刑事檢控專員江樂士修編的本港法律參考書《Sentencing in Hong Kong（香港案件判刑）》第12版於今日（8日）舉行新書發布會，邀請律政司副司長張國鈞作主禮嘉賓，現場共有超過百位嘉賓出席見證。新書除了加入販運危險藥物指引及國家安全罪行，未來亦將推出網上版。

江樂士於致辭時憶述著作的起源，強調香港擁有本地量刑參考書的重要性，「在我初到香港時，本地並沒有量刑方面的本地法律文本。隨著時間的推移，這種情況越來越令人不滿，香港顯然需要一本屬於自己、有關量刑的文本。」他亦補充，多年來累積的大量本地判例法「完全理據充分地」支持了對本地參考資料的需求，又稱「香港值得擁有屬於自己的量刑文本」。

《Sentencing in Hong Kong（香港案件判刑）》第12版更新內容，涉及販運可卡因、海洛英和冰毒的最新判刑指引、加刑和減刑因素的新處理方法、多項罪行的刑期計算、減刑以及國家安全罪行的量刑。江樂士稱，「量刑從不固步自封」，最新版本包含了上一版以來「諸多的變化」；又提到，量刑「是一個影響整個社會的問題」，因此「每個人都應該對此感興趣」。

律政司副司長張國鈞於致辭時強調，量刑在維持公眾對刑事司法公正信心方面的角色。他指出，量刑「絕非單純計算刑罰的技術性工作」，而《Sentencing in Hong Kong（香港案件判刑）》自第一版以來，一直擔任「法律執業者不可或缺的指南」。