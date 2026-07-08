首屆LEAP East在港舉行 陳茂波 : 今年稍後將再率團訪問沙特

​LEAP East 2026國際科技與信息技術展今日（8日）在香港會議展覽中心正式揭幕。財政司司長陳茂波歡迎首屆LEAP East在香港舉行，指今次是LEAP會議首次在沙特阿拉伯以外地區舉辦，活動彰顯香港與沙特阿拉伯的夥伴關係不斷深化，亦突顯香港作為連接中國內地與世界的獨特門戶角色。他樂見LEAP East未來三年繼續在港舉行。

展覽有來自30個國家及地區共超過35 000人出席

陳茂波、創新科技及工業局局長孫東與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha共同出席開幕典禮，歡迎來自30個國家及地區逾340位演講嘉賓及450家展商、共超過35 000人出席活動。

陳茂波指出，香港具備成為理想創新基地的多項優勢，包括實行普通法制度，健全的知識產權保護，資金、貨物、人才與數據的自由流動，簡單低稅制，以及安全穩定的營商環境。

他闡述支撐香港創新發展的三項主要策略：第一，善用活躍的資本市場、創業投資及私募基金，並配合政府耐心資本的支持，充分發揮「金融+」的綜合優勢；第二，積極推動「人工智能+」，將人工智能定位為策略性產業，並促進其賦能跨領域的應用；第三，通過北部都會區的規劃建設，並深化與粵港澳大灣區各城市的協作，推動科技、人才、教育與產業的一體化融合發展。

陳茂波邀請沙特阿拉伯及海灣地區的企業善用香港作為國際集資與風險管理平台，並指出香港特別行政區將持續深化與沙特阿拉伯在創新、基建、綠色科技、醫療健康、先進製造及專業服務等領域的合作。他同時透露，計劃於今年稍後再次率團訪問沙特阿拉伯，屆時將帶領基建、綠色科技、醫療健康及先進製造業的領軍企業，以及金融、投資和專業服務界的代表，一同探討具體項目與未來合作方向。

創新科技及工業局為LEAP East 2026國際科技與信息技術展的香港政府支持機構。孫東教授在開幕典禮致辭時感謝沙特阿拉伯將LEAP East 2026國際科技與信息技術展帶來香港，並回顧2024年到訪利雅得，促成雙方在科技領域的合作。

孫東指出，香港正致力構建一個完善的創科生態圈，並策略性聚焦發展生命健康科技、人工智能與機械人，以及先進製造與新能源科技等領域。他強調香港具備強大的研發實力，並以旗艦項目InnoHK創新香港研發平台為例，指出其38間實驗室正與全球逾30間頂尖研究機構合作。他亦提及香港正迅速發展數碼基建，包括沙嶺數據園區。該園區預計到2032年將提供達每秒18萬PFLOPS（千萬億次浮點運算次數）的算力，相當於目前算力的36倍，將香港打造成國際數據樞紐。為加速研發成果轉化及推動新型工業化，政府已透過三項各港幣100億元的資助計劃，合共投放超過38億美元。

孫東強調香港作為國際交流的「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，並指出香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是內地企業走向全球，以及沙特阿拉伯和中東企業進入內地和亞洲市場的理想門戶。他重申香港樂意與全球夥伴攜手共創可持續、創新的未來。

一連三日的LEAP East 2026國際科技與信息技術展於7月8日至10日舉行，涵蓋人工智能、深度科技、智慧城市和新能源產業等多個科技領域，為投資者和初創企業打造綜合生態系統，促進跨境產業合作。由創新科技及工業局設立的香港展館，展示香港創科發展及科研成就。