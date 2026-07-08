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公務員︱林琳動議強化公僕效能 陳祖光斥賞罰不對等「十功不補一過」 冀大刀闊斧改革

政情
更新時間：17:41 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:41 2026-07-08 HKT

立法會大會今日（8日）辯論由民建聯林琳提出的「強化公務員治理效能」無約束力議員議案。曾是公僕的選委界陳祖光表示，​新時代下市民大眾對政府的期望，已從過去的「被動管理」轉變為今天的「主動引領」。惟現行的行政文化依然僵化，公務員在「不求有功、但求無過」的氛圍下，往往流於程序公義，缺乏破局膽識。他強調，現行體制賞與罰的後果嚴重不對等，造成了「十功不能補一過」的荒謬局面，公務員大膽創新期間不慎犯了一次錯，面臨的就是鋪天蓋地的公審，甚至直接斷送晉升前途。

公務員「唯唯諾諾、按本子辦事」

陳祖光表示，當管理層在政策計劃上出錯，往往找執行人員來頂罪，高層為了推卸戰略錯誤，往往拿着放大鏡挑剔前線的技術瑕疵，直接造成了前線公務員「唯唯諾諾、按本子辦事」的死板風氣。前線明知計劃有漏洞也不敢提，因為只要照規條辦事就能安全免責。這種歪風，正在蠶食政府的管治靈活性。

他強調「再強大的隊伍，如果沒有一個敢於擔當、勇於負責的領導人，最終都只會淪為毫無績效、因循守舊的團隊。​再完美的規劃，如果沒有一支敢拼、敢創、敢擔當的公務員團隊去執行，最終也只會流於紙上談兵。」期望特區政府能以刀刃向內的勇氣，大刀闊斧改革行政文化，提效提質，不負廣大市民的長遠期望。

提出動議的林琳表示，公務員作為特區管治體系中最前線、最核心的執行團隊，其工作心態、思維視野及執行手法，直接關係到政府各項方針政策、民生服務及社會建設能否真正落地，亦決定市民能否切實感受到施政成效。然而，目前部分公務人員仍停留在較為傳統、被動的工作模式，缺乏主動解決難題的意識，亦欠缺前瞻性的規劃視野。各部門之間存在各自為政、不求突破的風氣，難以適應新形勢下的治理需求。

林琳表示，呼籲全體公務員必須積極轉變角色，從被動執行工作，轉向主動創造成效、主動紓困解難、主動改善施政。同時強調，所有人都必須牢固樹立正確的憲制觀念，具備大局視野，堅守服務市民的初心，以實際行動回應社會期望，推動特區治理不斷進步。

記者：黃子龍

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