田北辰促正視高齡商用車司機意外 倡設強制退休年齡及引入科技驗身

近期本港屢次發生涉及高齡商用車司機的交通意外，引起社會廣泛關注。實政圓桌召集人田北辰今(8日)在社交平台發文，批評政府在處理高齡商用車司機問題上「拖拖拉拉」多年。立法會將於下周開會討論相關事宜，田北辰就此提出三大關注點，促請當局從嚴把關，保障道路安全。

倡設驗身問責機制 交醫委會跟進嚴重意外

針對現時高齡司機的體格檢驗機制，田北辰指出，若司機在通過「一年一檢」後的一年內發生嚴重意外，外界難以判斷是司機身體狀況急劇轉變，抑或是負責評估的醫生「得過且過」。他建議，這類嚴重意外個案事後應交由香港醫務委員會跟進調查，以釐清在體格測試過程中是否存在人為疏忽或草率批核的情況，從而加強醫生的問責機制。

田北辰指出，若司機在通過「一年一檢」後的一年內發生嚴重意外，外界難以判斷是司機身體狀況急劇轉變。資料圖片

指「最高工時」未足夠 促考慮強制退休

除了基本的身體機能，田北辰強調專注力與疲勞程度對駕駛表現有重大影響。他指出，部分司機可能在測試時表現正常，但實際長時間駕駛後容易疲勞。由於現時缺乏具成本效益的方法去檢測駕駛者的「易倦程度」，他認為單靠訂立「最高工時」未必能解決問題。基於人命攸關的考量，他強烈建議政府必須考慮為商用車司機設立強制退休年齡，具體年齡界線可作進一步商討；並強調當局不應因強制退休可能帶來的其他實務或配套問題而「斬腳趾避沙蟲」。

籲借鑑內地經驗 引入儀器客觀評估

在驗身技術方面，田北辰建議政府善用成熟科技以達到公平公正的評估。他引述內地經驗指，當地早已利用儀器協助評估司機的身體狀況，過程中雖仍有醫生參與，但高科技儀器的介入大大提升了檢驗的效率與客觀性。他呼籲香港政府應加快借鑑有關系統，引入高科技儀器作客觀的體格評估。