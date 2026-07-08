Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田北辰促正視高齡商用車司機意外 倡設強制退休年齡及引入科技驗身

政情
更新時間：17:09 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:09 2026-07-08 HKT

近期本港屢次發生涉及高齡商用車司機的交通意外，引起社會廣泛關注。實政圓桌召集人田北辰今(8日)在社交平台發文，批評政府在處理高齡商用車司機問題上「拖拖拉拉」多年。立法會將於下周開會討論相關事宜，田北辰就此提出三大關注點，促請當局從嚴把關，保障道路安全。

倡設驗身問責機制 交醫委會跟進嚴重意外

針對現時高齡司機的體格檢驗機制，田北辰指出，若司機在通過「一年一檢」後的一年內發生嚴重意外，外界難以判斷是司機身體狀況急劇轉變，抑或是負責評估的醫生「得過且過」。他建議，這類嚴重意外個案事後應交由香港醫務委員會跟進調查，以釐清在體格測試過程中是否存在人為疏忽或草率批核的情況，從而加強醫生的問責機制。

田北辰指出，若司機在通過「一年一檢」後的一年內發生嚴重意外，外界難以判斷是司機身體狀況急劇轉變。資料圖片
田北辰指出，若司機在通過「一年一檢」後的一年內發生嚴重意外，外界難以判斷是司機身體狀況急劇轉變。資料圖片

指「最高工時」未足夠 促考慮強制退休

除了基本的身體機能，田北辰強調專注力與疲勞程度對駕駛表現有重大影響。他指出，部分司機可能在測試時表現正常，但實際長時間駕駛後容易疲勞。由於現時缺乏具成本效益的方法去檢測駕駛者的「易倦程度」，他認為單靠訂立「最高工時」未必能解決問題。基於人命攸關的考量，他強烈建議政府必須考慮為商用車司機設立強制退休年齡，具體年齡界線可作進一步商討；並強調當局不應因強制退休可能帶來的其他實務或配套問題而「斬腳趾避沙蟲」。

籲借鑑內地經驗 引入儀器客觀評估

在驗身技術方面，田北辰建議政府善用成熟科技以達到公平公正的評估。他引述內地經驗指，當地早已利用儀器協助評估司機的身體狀況，過程中雖仍有醫生參與，但高科技儀器的介入大大提升了檢驗的效率與客觀性。他呼籲香港政府應加快借鑑有關系統，引入高科技儀器作客觀的體格評估。

最Hit
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
11分鐘前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
7小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
7小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
5小時前
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
影視圈
4小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
11小時前
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
郭少芸入住內地豪華養老院？ 因一事樂而忘返不願離開 吸金力驚人年收百萬租金成樓后
郭少芸入住內地豪華養老院？ 因一事樂而忘返不願離開 吸金力驚人年收百萬租金成樓后
影視圈
6小時前