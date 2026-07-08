北都︱立法會首讀《條例草案》 發展局：現聚焦審議主體法例 爭取首批附屬法例年內通過

立法會今日（8日）首讀《北部都會區發展條例草案》。發展局局長甯漢豪表示，北都已進入全面動工和企業導入階段。政府必須加快建設，並迅速應對企業的需要。國家「十五五」規劃明確支持加快北都建設，充分體現國家對北都發展的高度重視，也是香港融入和服務國家發展大局的戰略方向。她強調，現階段會聚焦主體法例的審議，當通過條例草案後，當局才會正式將首批附屬法例提交立法會，爭取今年內通過。

授權可就6個範疇訂立附屬法例

甯漢豪表示，政府最近一年以來部署為北都發展引入專屬法例，務求透過簡化和工程審批有關程序，加快北都工程建設，並且透過進一步精簡規劃和地政程序，以及便利跨境流動，促成企業落戶，並且助力產業營運。《條例草案》將指明便利北都發展的6個政策範疇，並授權行政長官會同行政會議可就6個範疇訂立附屬法例，制定相關政策措施的落實細節。

甯漢豪表示，《條例草案》將只適用於北都範圍，因應需要，部分便利措施可以只適用於北都內的指定範圍。《條例草案》會劃定為北都範圍，而行政長官會同行政會議將有權在兩個指明情況下修訂北都範圍，包括因應北區或元朗區的行政區界線改動，或相關分區計劃大綱圖的界線改動。

《條例草案》簡化規劃程序 原需至少9個月的流程縮至僅兩個月

她續指，《條例草案》以更簡單、更快捷的規劃程序，就北都指定範圍的土地或建築物申請改變土地用途或放寬發展參數／要求，將原本通常需要至少9個月的流程縮短至只需兩個月。另外，甯漢豪表示，《條例草案》建議訂明如前土地業權人或其他申索人未能在政府發出的暫支款項要約中列明的3個月限期內接納該暫支款項要約，則有關款項於限期屆滿後不得再孳生利息。《條例草案》亦會為指定地區成立法定法團，建議賦權行政長官會同行政會議可就成立法定法團相關事宜訂立規例。

甯續說，政府已在今年3月進行為期約兩個月的公眾諮詢，並諮詢立法會發展事務委員會。社會普遍支持為加快北都發展訂立專屬法例，現階段會聚焦主體法例的審議，當通過條例草案後，當局才會正式將首批附屬法例提交立法會，爭取今年內通過。

記者：黃子龍

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