藝術館等26指定設施引入市場化營運模式 文體旅局：博物館有重要使命 不能過份商業化

有議員關注如何在不影響公共服務的基礎上，公營博物館應積極拓展多元化收入渠道。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，今年4月就26個指定設施，如香港藝術館及香港科學館邀請投標，以引入市場化營運模式，預期於今年底委任營運商，而相關收入及成本將取決於中標者所建議的月費水平及活動的實際開支。措施落實後，康文署將持續評估其經濟效益。

收14份意向書部分概念及建議具參考價值

她續稱，去年《施政報告》宣布，康文署將在指定設施引入市場化營運模式，提供更多元的增值活動，包括在博物館休館日租予商業或私人用途，以及開放更多場地供租用。康文署於去年底就相關設施引入市場化營運模式邀請提交意向書，共收到14份，回覆者包括活動或廣告策劃公司及地產發展商，其中部分概念及建議具參考價值。

她表示，康文署一向歡迎與企業及商業品牌跨界合作，藉其品牌效應推廣博物館活動，過往康文署博物館與商業品牌合作推出的跨界產品包括手機殼、食品及積木套裝，展望未來，康文署將繼續在市場化營運模式下探索更多合作計劃。

M+及香港故宮25至26年度合併收入增逾兩成

另外，她指西九文化區，M+及香港故宮文化博物館均積極拓展收入來源，兩館的展覽及文化創意產品深受市民歡迎，目前入場收入、贊助及商業收入各佔總收入約三分之一。兩館於2025至2026年度的合併收入較前一年增加逾兩成。

她更透露，西九文化區兩間博物館共有7名高級行政人員，2025至2026年度的薪酬開支總額約2090元。西九文化區管理局在調整薪酬時，會考慮多項因素，包括香港市場薪酬及經濟狀況、員工流失率及管理局的財政狀況，以及行政人員的工作表現及現有薪酬水平。

7.1起博物館及各表演場地設自助捐款機

她表示，籌款收入是西九文化區最重要的收入來源之一，約佔整體經常性營運收入三分之一，2025至2026年度，西九文化區管理局的籌款收入達2.19億元，較上年度增加逾三成。管理局借鑑海外文化機構的經驗，吸引個人捐款，並自今年7月1日起在博物館、表演藝術場地及其他場地設置自助捐款機，方便市民支持西九文化區推動藝術及文化發展。

提出質詢的保險界陳沛良表示，雖然康文署博物館是以公眾教育及文化普及為首要使命，並非單以商業盈利為目的，但多年來財務狀況都是不理想，整體的自負盈虧比率只有6.7％，遠低於海內外同樣由政府資助的博物館，當局會否考慮參考其他地區的例子，並結合本港實際情況，為康文署博物館財務可持續發展等方面，設立具體要求及積效指標，促博物館不得過份依賴公帑資助。

羅淑佩：博物館有重要使命不能過份商業化

羅淑佩表示，康文署開放設施舉辦商業活動，正是為了開源，但署方博物館有其重要使命，故不能過份商業化。至於博物館是否可以自負盈虧，她指2016年經立法會同意，博物館目前整體來說是免費的，令到收入相對不會有大的增加。

記者：郭詠欣

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