青年置業︱議員倡居屋白表首期降至5% 房屋局：須防青年貿然入市增加日後供款壓力

現時本港青年置業困難。選委界議員莊家彬表示，有意見指將居屋白表最低首期降至5%，與綠表看齊，可減輕青年首次置業的成本負擔，關注政府會否研究針對青年人推出首次置業免息貸款先導計劃，協助他們上樓。房屋局局長何永賢今日（8日）表示，居屋現行定價是根據中低收入非業主住戶家庭的可負擔能力計算，強調如進一步降低白表申請者首期要求，或為首置青年提供首期免息貸款計劃，可能令會未具足夠負擔能力人士貿然入市，故需審慎處理。

供應量已大增55% 料逾3萬青年家庭可受惠

何永賢表示，在政府不懈努力之下，公營房屋包括出租公屋和資助出售房屋供應，已扭轉「頭輕尾重」的情況。連同簡易公屋在內，未來五年的預計總體公營房屋供應量有196,000個單位。至於資助出售單位，何永賢表示，由今年3月底起計，未來五年房委會、房協將會提供大約60,000個資助出售單位，較本屆政府上任時的五年期相比，居屋單位的供應比當時預計大幅增加55%。她認為不少青年人努力工作和儲蓄，逐步向上流動，是社會很可貴的動力，值得肯定，當中資助出售單位是他們可以負擔的選擇，提及居屋買家大約有50%為40歲以下的青年，隨著未來供應增加，當局預計將會有超過30,000個青年家庭可以受惠。

何續指，「居屋2025」有五個新居屋發展項目，提供接近7,000個單位出售，售價介乎150萬到480萬。假設單位售價為280萬，白表買家只需要支付樓價一成做首期就可以置業，每月供款大概為11,300元，相信不少青年可以負擔，房委會亦會為買家提供按揭貸款保證，便利買家拿到按揭貸款。此外，何永賢指，房委會由「居屋2024」開始推行家有初生優先選樓計劃，相信受惠的大部分為年輕家庭，至今已經有超過800個家有初生家庭成功購買一手資助出售單位。

一籃子政策措施減低青年置業負擔

何永賢表示，上述一籃子政策措施已經能夠大大減低青年置業首期和相關開支，居屋現行定價是根據中低收入非業主住戶家庭的可負擔能力計算，強調「如果再進一步降低白表申請者首期要求，或為首置青年提供首期免息貸款計劃，我哋要注意有意置業青年可能面對嘅風險，會唔會令到未具足夠負擔能力嘅人士，尤其是青年人貿然入市，而增加佢哋日後嘅供款壓力。」故政府需要小心留意相關情況審慎處理。

她強調，只要青年人清楚知道未來機會有好多，舉例「北部都會區將會帶來重大潛力，佢哋就能夠及早規劃，喺房屋階梯上上流，攀得更高，走得更遠。」政府的房屋政策亦會繼續不停步，持續留意社會，尤其是青年人需要，並且優化各項安排，協助青年人奮力向上。

譚鎮國關注政府會否設KPI檢視成效

新社聯譚鎮國表示，置業不僅是青年人安居樂業的重要基礎，更是他們向上流動的關鍵里程碑，同時亦直接影響其生育意願，關注政府未來會否設立具體的關鍵績效指標（KPI），以檢視相關計劃的實際成效。何永賢表示，「居屋2025」中新增的「居屋青年計劃」，為符合資格的年輕申請者提供額外一個抽籤號碼，當局將會收集相關數據，評估措施成效，並持續優化各項計劃。

記者：黃子龍

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