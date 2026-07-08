ICAC發表新一份年報 宏福苑火災後相關貪污投訴增加 廉署：已增撥資源打擊貪污圍標

廉政公署（ICAC）發表新一份年報，指出廉署定必主動對接國家「十五五」規劃建議的反腐敗工作，全面配合香港第一個五年規劃，繼續高效推進反貪，為國家及香港開拓新里程。

香港廉潔度全球排名升5位 位列亞洲第二

立法會議員及廉署貪污問題諮詢委員會委員陳勇今日（7月8日）向立法會提交《廉政公署2025年年報》時表示，廉署去年繼續以執法、預防、教育「三管齊下」策略肅貪倡廉，成績有目共睹，又積極推動國際合作，為全球反貪事業作出重要貢獻。

香港廉潔繼續獲國際評級機構高度認同。在國際反貪組織「透明國際」發表的《2025年清廉指數》中，香港廉潔度在全球182個國家/地區中排名第12位，較去年上升五位，在亞洲區位列第二名。

胡英明：廉署必定繼續嚴厲執法全力打貪

廉政專員胡英明在年報指出，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》(「十五五」規劃建議）為國家未來五年發展作出了頂層設計和戰略謀劃，對香港有重大影響和啟示。廉署定必主動對接「十五五」規劃建議的反腐敗工作，弘揚誠信文化，並全面配合香港特別行政區政府的五年發展規劃，以確保香港能廉潔地對接國家的政策。

胡英明表示，廉署必定會繼續嚴厲執法，全力打擊貪污，捍衛香港法治，以肅貪倡廉的結果為目標，積極配合國家總體發展策略，支持行政長官和特區政府完善行政主導，繼續在反貪戰線上堅守崗位，高效推進反貪，為國家及香港開拓新里程。

胡英明表示，廉署必定會繼續嚴厲執法，全力打擊貪污，捍衛香港法治，以肅貪倡廉的結果為目標。

去年接1,780宗貪污投訴 按年減14%

廉署2025年共接獲1,780宗貪污投訴（不包括選舉投訴），較2024年減少14%，當中具名投訴維持約七成，反映市民信任廉署。而去年發布的廉政公署周年民意調查中，98.7%受訪市民表示在過去一年沒有親身遇過貪污，與過去十多年的調查結果一致。

在公營機構貪污投訴方面，整體公務員團隊維持廉潔奉公。廉署為政府部門及公共機構完成67份防貪審查工作報告，以降低公共行政範疇的貪污風險。廉署一直與各部門首長緊密合作，加強內部廉潔管治，提高整體效能。

私營機構方面，貪污投訴最多的界別仍然是廉署的工作重點。在樓宇管理及維修業方面，廉署去年6月牽頭舉辦全港首個樓宇管理高峰論壇，聯同其他持份者，包括相關政府部門及機構，凝聚各界力量，共同應對這類民生關注的問題。

繼續打擊樓宇維修工程中可能涉及的貪污圍標

大埔宏福苑火災發生後，市民大眾更關注涉及樓宇管理及維修的問題，相關貪污投訴因而增加。廉署指已增撥資源，重點處理有關案件，並會繼續與相關政府部門及監管機構合作，打擊樓宇維修工程中可能涉及的貪污圍標及其他不法行為。廉署亦會採取及早干預行動，提醒業主在判授合約時的貪污圍標風險，堵截潛在違法活動，保障業主權益。

在金融及保險業方面，廉署深化推動《銀行業誠信約章》，截至去年底，本港165間持牌及有限制牌照銀行均已參與。在建造業方面，廉署去年5月偵破一個私人住宅發展項目的建築地盤貪污造假，並已向屋宇署提供一系列防貪建議。

廉署持續銳意革新倡廉教育與宣傳，打造沉浸式反貪教育體驗，繼開設「一九七四」咖啡廳後，又全面翻新廉署展覽廳，大量引入科技元素吸引公眾和遊客。

大埔宏福苑火災發生後，市民大眾更關注涉及樓宇管理及維修的問題，相關貪污投訴因而增加。

廉政學院年內共舉辦20項國際課程

在推動全球反貪合作方面，廉署近年積極發揮「超級聯繫人」的角色，透過「走出去」及「引進來」雙軌策略，與全球伙伴分享香港反貪經驗，並積極配合國家建設廉潔「一帶一路」的發展戰略，與多個沿線國家的反貪機構簽訂合作備忘錄，進一步拓展「一帶一路」倡議下歐洲及中東區域的朋友圈。

與此同時，廉署繼續透過與國際反貪局聯合會(聯合會)及香港國際廉政學院(廉政學院)組成的「反貪鐵三角」，持續發揮香港在「一國兩制」下的優勢，在全球弘揚誠信價值和廉潔文化。

胡英明去年10月以聯合會主席身份，首次獲邀參與在南非舉行的二十國集團反腐敗工作小組會議，分享反貪經驗，建立戰略合作橋樑。

廉署又成功把廉政學院打造為國際培訓平台，廉政學院年內共舉辦了20項國際課程，吸引約1,800名來自世界各地反貪及相關機構人員參與，說好香港法治和廉潔故事。此外，廉政學院去年舉辦了11項本地專業課程，共有逾800名不同界別的管理人員及專業人士參加。

此外，廉署不斷深化與聯合國毒品和犯罪問題辦公室(聯合國毒罪辦)合作，促進反貪執法國際合作，例如與聯合國毒罪辦合編《監獄貪污風險管理指南》，支持聯合國毒罪辦轄下「全球反腐敗執法機構業務網絡」的發展，以及與聯合國毒罪辦及聯合會在香港合辦「Coding4Integrity亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」。

胡英明表示，反貪之路從來都是硬仗連場。廉署會不斷革新反貪策略，提升專業能力，善用創新科技，繼往開來，拓展新里程。