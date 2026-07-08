離境稅加至200元後庫房進帳20億 同期豁免人數月均近百萬

機場三跑道系統及二號客運大樓相繼落成並投入服務，加上「粵車南下」政策穩步推進，令外界關注本港旅遊業如何把握所帶來的重大發展機遇。選委界姚柏良向運輸及物流局局長陳美寶提出書面質詢，關注香港旅遊業復甦進度，以及飛機乘客離境稅上調後對政府收入帶來的影響。根據政府提交的書面答覆，雖然訪港旅客數字持續回升，但與新冠疫情前的高峰水平相比仍有差距；另一方面，飛機乘客離境稅由120元調高至200元後，至今年4月底已為庫房帶來逾20億元收入。

訪港旅客量較2018年仍低逾六成

陳美寶回覆指，根據機管局提供的資料，2018年香港全年錄得7,470萬人次旅客訪港，其後受新冠疫情及各地旅遊限制影響，旅客數字大幅下滑，至2023年全年僅錄得3,950萬人次。隨着各地恢復通關及航空運力逐步回復，訪港旅客量近年持續回升，2024年增至5,300萬人次，2025年進一步上升至6,100萬人次，2026年首五個月錄得2,770萬人次旅客訪港，即使按現時增長趨勢推算，全年旅客量仍未必能重返2018年的7,470萬人次水平。

陳美寶又稱，機管局於2024年6月推出「航空網絡拓展計劃」，提供財政誘因鼓勵航空公司開展新航線及為現有航線增加航班班次。截至2026年5月底，計劃已吸引40間航空公司，開辦89條覆蓋亞洲、歐洲、北美洲及非洲地區的新航線，及為現有14條航線增加了航班班次。

離境稅加價後半年收入達20.2億元

在財政收入方面，政府自2025年10月1日起，將飛機乘客離境稅由每名乘客120元調高至200元，新稅率適用於該日或之後購買的機票，而豁免範圍則擴大至涵蓋乘搭飛機抵達機場，然後於抵達當日或下一日於機場乘搭飛機離境的乘客；以及其他方式經過出入境檢查抵達香港，然後於抵達當日或下一日於機場乘搭飛機離境的乘客。

數據顯示，加稅後各月離境稅收入由2025年10月收入2.17億元增加至2026年4月底收入3.66億元，共錄得約20.2億元離境稅收入。同期每月獲豁免繳付離境稅乘客人數介乎86萬至113萬人次，其中2026年4月錄得112萬人次，反映航空客運需求維持穩定。