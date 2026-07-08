楊何蓓茵專訪︱本月推「公務員持續學習計劃」 高級公僕每年須參與進修取學分 否則考績報告降級

公務員表現多年來都備受關注，現屆政府推行多項新猷改革體制，最新於本月推出「公務員持續學習計劃」，首階段要求高級公務員每年須參與公務員學院的課程進修，並取得120學分，否則該年考績報告評級會被降級，有機會影響升遷，計劃料於兩年內進行檢討，最終目標推至中級公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵接受《星島》專訪時稱，近年公務員接受培訓氣氛熱烈，很多課程都超額報名，計劃亦包含線上課程，相信公務員都可以做得到，不會有人被罰。

每年須取120學分 涵領導、創科三大範疇

計劃要求公務員須在3大範疇進修，包括領導及治理能力，國際、國家及本地事務；憲制制度，國家發展及策略；創新及科技。公務員學院會安排不同的課程、講座等，並根據時間長短制定每個課程相應學分，公務員需於課後作答相關提問等才算完成，而各範疇皆需獲得40分，即每年合共需取得120分方可。這是學院對每名公務員的要求，如個別職系有所屬的培訓要求需另外計算，兩者不得合拼。

楊何蓓茵稱，很多專業人士如醫生、會計師等都有專屬的學會，要求他們每年進行一定時數的進修，認為公務員同樣有這個需要，以更系統的方式推動持續進修，故自上任後已一直有思考的這樣的安排，隨着近期以內部資源建立了一個新的資訊科技管理系統，可處理公務員的考績報告等資料後，即開展新計劃。

「唔好工作做得唔好就賴落進修度」

被問到會否擔心公務員因進修影響工作，她認為不可能協調不到工作及進修，縱使有很急切的工作需處理，學院會將課程錄影放在線上供學習用，故只會令公務員或很遺憾無法在現場親自上課及發問，不影響進修或工作。她續稱，公務員清楚政府很注重培訓，相信上司都不會刁難下屬，「同事要執生啦，唔好工作做得唔好就賴落進修度」。她亦指會看計劃推行情況，若公務員很快修畢120學分，又或很難完成，將來亦可調節，對整體要求保持開放態度。

政府治理人才培育計劃未擬每年招募

至於公務員學院去年推出的「政府治理人才培育計劃」，為政府培養對服務國家和香港有承擔的管治人才。楊何蓓茵稱這計劃又名為「登峰計劃」，是希望有潛質的公務員可不斷突破自己登高峰，安排友師陪着40名參加者升至高級的首長級人員才會完成，之後再邀有潛質的公務員參加，故目前未有計劃作每年的招募。

被問到會否因而錯過部分有潛質公務員加入計劃的機會，她坦言是要找精英加入，並希望他們可升至職系或部門的高層，同時當局都有不同的訓練給予公務員，都希望盡量做得到，笑言或有人在計劃中因工作安排等選擇退出，都可以吸納新人參與。

回顧這4年，她指除了建立「以結果為目標」的文化外，都建立了多個文化，包括透過全政府動員機制令公務員明白，政府是同一團隊、不分你我，又透過種種課程提升公務員對國家的認識、感情等，她強調公務員不只是「守業」，更要創新、突破、不怕困難。

她認為這些年公務員改變是大的，亦走向更正面，但未來仍要持續去改善，包括深化精簡人手的工作，如何去更好善用科技。她提到外國有研究認為人工智充分取代人類部分工作後，機構或不需多層級人員工作，她不知會否變成事實，要觀察國際間這個潮流的變化，肯定的是將來變化會更大。

現屆政府任期只餘一年，問到會否爭取連任，她直指一年時間很長，有很多工作及挑戰，眼下要處理的是香港首份5年規劃、《施政報告》等，「都是很巨大的工作，讓我先處理好這些先。」

記者：郭詠欣