楊何蓓茵專訪｜公開招聘部門首長 紀律部隊有優勢？楊何：佔比不多 政務官機會沒減少

今年政府將由首長級甲級政務官出任的新聞處長及食環署長作公開招聘，最後由皆具警務背景的謝振中及袁旭健出任，坊間一度有意見質疑是否紀律部隊才有優勢。公務員事務局局長楊何蓓茵認為，50多個部門只有2個部門首長進行公開招聘，佔比不多，且過往都有類似做法，又稱以前有公開招聘位置終由政務官出任，大家都會質疑是否政務官才可以，強調只是根據不同時期不同需要作出安排，政務官機會沒有減少。

過往公開招聘 曾有不同背景人士加入政府

楊何蓓茵指，新聞處長並非政務官職位，以往是由新聞主任職系升遷，但由於這個職系有很多層級，有時候新聞主任升到較高級時已年紀較大，故有一段長時間由政務官擔任；而近期由政務官出任的通訊事務總監，以往由電訊工程師擔任，因此很多時有些部門如職系沒有接班人時，由政務官負責是常態。

她又舉例，投資推廣署署長劉凱旋、工業專員葛明都是經公開招聘加入政府，是在不同時候、有些職位有特別需要，又或有些挑戰由內部升遷會欠缺豐富經驗去處理時，就會透過公開招聘吸納人才，不排除之後又會改由政務官出任亦可。

針對是否某些背景人士才可出任政府職位，她指招聘時所看的條件不一樣，舉例坊間很多企業會聘請政務官擔任，但大家不會說是要令該機構「AO化」，相信是某些職位需要能解決問題的人才，而往往政務官都有這些能力所致。

楊何蓓茵指，謝振中及袁旭健在不同警務崗位服務時，面對過很多不同的挑戰，有很多不同的經驗，剛好是兩個職位所需而成功考取，不排除兩個職位將來有改變，需要另一些經驗時會再作招聘，又或在內部選拔等，強調這是因時制宜的做法。

記者：郭詠欣