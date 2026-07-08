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議政隨想︱范駿華：《緊抓十五五機遇 施政建言香港高質量發展》

政情
更新時間：07:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-08 HKT

國家「十五五」規劃全面開展，香港迎來突破發展局限的黃金機遇。為配合特區政府編製香港首份五年規劃及2026年《施政報告》諮詢工作，筆者梳理各業界意見後，日前向行政長官提交兩份規劃建議書，從產業升級、藍色經濟、人才戰略、盛事經濟等范疇提出建議，冀助力香港以自身優勢深度融入並服務國家發展大局。

產業革新關乎社會長遠發展。面對全球航空綠色轉型趨勢，筆者建議特區政府搭建跨部門協調平台，由財政司司長牽頭統籌，聯合運流局及商經局等相關部門整合海內外產業資源，打造集飛機維修、拆解、回收、交易於一體的完整航空產業鏈。

筆者建議特區政府搭建跨部門協調平台，打造集飛機維修、拆解、回收、交易於一體的完整航空產業鏈。
筆者建議特區政府搭建跨部門協調平台，打造集飛機維修、拆解、回收、交易於一體的完整航空產業鏈。

與此同時，為緊跟國家海洋強國建設步伐，筆者亦提議發揮香港海洋資源優勢以深耕高增值藍色經濟，做好海域規劃、離島發展及基建配套的頂層設計，將海洋資源轉化為經濟增長新動能。

事關人才培育是城市長遠競爭的根本底蘊。為適配香港產業轉型的發展需求，筆者亦提出雙軌培育建議。一方面透過資歷互認、放寬職專人才留港政策等培育新興技術科研人才；另一方面設立愛國主義教育專項基金，定期組織師生赴內地研學交流，助力青年融入國家發展。此外，面對現時體育設施不足、難以發展及承辦大型國際賽事的樽頸，筆者提議加快推進白石體育園等重點基建項目，補齊專業體育場地配套缺口，助力香港構建亞洲級體育盛事樞紐，全面釋放盛事經濟的發展潛力。

立足全新發展節點，筆者期望各項建議落地實施，助力香港鞏固繁榮穩定根基，讓發展成果普惠全港市民。

 

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