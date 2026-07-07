議員促政府為公務員購醫保 楊何蓓茵：覆蓋逾50萬人 費用巨大難承擔

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（7日）舉行會議，討論公務員及合資格人士的醫療及牙科福利。會上多位議員關注公務員牙科服務輪候時間過長問題，促請政府研究擴大外判服務範圍，有議員倡為公務員購買醫療保險，以解決「三輸」局面。公務員事務局局長楊何蓓茵回應時表示，要為涵蓋超過50萬名合資格人士購買一份全面醫療保險，其費用將會「非常巨大」，指以現時政府財政狀況，難以承擔開支。

陳祖光：公務員醫療體制每況愈下

本身是退休公務員的立法會議員陳祖光指出，現時公務員醫療體制對政府、醫管局及公務員本身構成「三輸」局面。他解釋，公務員同時擁有市民和政府僱員的雙重身份，在使用公共醫療服務時，外界或批評他們佔用市民資源。然而，作為僱員，他們本應享有由僱主（政府）提供的基本醫療福利。

陳祖光表示，他見證着公務員醫療服務在過去數十年「一步一步每況愈下」，尤其是牙科服務。他憶述，初入職時公務員可享每8個月洗牙一次，如今輪候時間可能長達兩年半。對於2000年後入職的同事，情況更為嚴峻，他們在離職後便不再享有相關醫療福利，變相鼓勵他們「不如自己買保險」。

陳祖光質疑，現行由醫管局作為服務供應商的體系是否已經過時，因為醫管局自身資源已不足以應付市民需求，更難以分撥資源服務公務員，促請政府以更創新思維解決問題，例如研究引入醫療保險方案。

楊何：醫保成本巨大 會以現有資源優化服務

對於2000年後入職、按新公務員公積金合約條款聘用的公務員，公務員事務局局長楊何蓓茵解釋，這源於1999年政府就公務員聘用條款進行的整體改革，目標是使之與私營機構的做法更趨一致。

至於引入醫療保險的建議，楊何蓓茵表示，當局曾在上一屆立法會與相關小組委員會探討過。然而，要為涵蓋超過50萬名合資格人士，年齡跨度從幾歲的子女到過百歲退休人員的群體，購買一份全面的醫療保險，其費用將「非常巨大」，以現時政府的財政狀況，難以承擔。

不過，楊何蓓茵強調，政府一直致力優化現有服務，提到當局已推行洗牙服務外判計劃，並已邀請新入職的公務員登記參與。此外，自2024年起，新入職的公務員已可透過網上系統登記，無需再於每月首日「打電話」預約。她承諾會繼續盡量利用現有及社會資源，為公務員及合資格人士提供優質的醫療及牙科服務。