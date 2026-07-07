性罪行改革︱O Camp向女同學潑液體 新性侵罪行可規管 議員憂「性交轉運」境外難檢控

政府建議完善香港的性罪行法例，涵蓋未經同意性罪行、保護兒童及精神缺損人士等五大範疇。立法會保安事務委員會今日（7日）開會討論，有議員關注修例能否有效打擊假借宗教或「性交轉運」之名進行的誘騙式性行為，憂慮若誘騙行為發生於境外，本港法律未能保障市民權益。保安局局長鄧炳強表示，修例正是針對此類以欺詐手段進行的性行為，以解決過往舉證困難的問題，強調「就算發生性行為嘅地方喺外地都好，我哋都係有呢個司法管轄權。」

鄧炳強：部分性罪行條文用字不合時宜

鄧炳強表示，部分性罪行條文和刑罰未能充分反映有關行為的嚴重性，條文用字亦不合時宜，政府認為有必要檢視及完善香港的性罪行法例，應對現行不足，以及切合社會對性罪行相關觀念變化的需要。當局已就建議方案展開為期一個月的公眾諮詢，本年內將修例建議以條例草案形式提交立法會審議，目標是在本屆政府任期內完成立法。

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明確列11情況 假設不同意性行為

民建聯陳學鋒對政府建議表示支持，關注修訂能否有效打擊假借宗教或「性交轉運」之名進行的誘騙式性行為，憂慮若誘騙行為發生於境外，本港法律未能保障市民權益。鄧炳強回應指，新修訂明確列出11項情況，「如果遇到呢啲情況，我哋就係假設不同意」，其中包括「誤解性行為的本質或目的」，正是針對此類以欺詐手段進行的性行為，以解決過往舉證困難的問題。鄧炳強強調，只要誘騙行為或實際性行為在香港發生，「就算發生性行為嘅地方喺外地都好，我哋都係有呢個司法管轄權。」

教聯會主席、選委界黃錦良表示，修例擴大保障所有精神缺損人士，並針對教師、補習導師、院舍職員等照顧／權威人士剝削受害人新訂專屬罪行，關注現行校園、補習行業從業者性罪行紀錄查核機制會如何配合新法升級，篩查頻率與覆蓋範圍有何調整。鄧炳強表示，現行法例本身已有相關刑罰，但針對精神缺損人士，刑罰會進一步加重。

至於查核機制方面，鄧炳強指出並無改變，目前針對教師或補習老師的查核機制早已存在。

葛珮帆關注deepfake製作影像

民建聯議員葛珮帆關注，諮詢文件沒有提及使用深偽技術（deepfake）去製作影像，舉例「用局長嘅樣，去製作色情嘅影像 ，咁有冇得拉呢？」她續指，「如果唔係話涉及係比任何人去睇，但係我就係用你個樣去製作，呢個色情嘅影像係我自己欣賞㗎啫，如果我唔發佈又如何呢？」鄧炳強指，管有或藏有色情物品可能觸犯法例。他解釋，有關行為未必能歸類為「非接觸性」的性侵案。

另一名民建聯議員林琳指，暑假將至，如大學迎新營有活動要求女同學穿白衣服，並故意向她們潑水或奇怪顏色液體，關注可否受條例監管。鄧炳強表示，修例有針對此類性侵行為的內容，即建議新訂「涉及觸摸的性侵犯罪」及「不涉及觸摸的性侵犯罪」，取代原有的「猥褻侵犯罪」，以針對向受害人潑灑液體，或作出射精、射尿液、吐唾液，及觸摸受害人等行為。

社福界陳文宜表示，強制舉報虐待兒童條例明確界定「兒童」為18歲以下人士，但今次修訂的「亂倫罪」保護年齡卻以16歲為分界，兩者存在落差。她引述業界意見稱，16、17歲青少年面對權力不對等的長期操控時，未必能作出真實自主選擇，關注為何年齡未能對齊。

鄧炳強強調，兩項條例針對情況不同，「強制舉報條例以整體兒童福祉為出發點，而性罪行修訂則聚焦性罪行」。但他重申16至18歲人士並非不受保護，修訂後若涉及濫用信任或權威地位、或利用受託關係，即使當事人年滿16歲，有關同意亦屬無效，確保青少年免受誘導或威嚇。

鄧炳強隨後在社交平台表示，今次修例的目標是希望為男女受害人提供同等法律保障，全面加強保護兒童及精神缺損人士免受性剝削。他指，政府深信完善性罪行法例是邁向更文明和公義社會的重要一步，而更重要的是，透過修例能為兒童及精神缺損人士提供更堅實的法律保障，令香港性罪行法例與時並進，切實保障每位市民權益。

記者：黃子龍