陳茂波：互聯互通為港FIC市場核心 人民幣國際化非取代美元

FIC及債券通峰會今日（7日）在香港舉行，財政司司長陳茂波致辭時表示，香港固定收益及貨幣市場的核心在於互聯互通，強調在全球資本配置轉變及人民幣國際化背景下，香港將透過「一國兩制」優勢及金融基建，協助全球資本進入內地，推動更多元、互通且具韌性的全球金融體系發展。

互聯互通彰顯本港獨特金融優勢

陳茂波表示，去年香港銀行同業清算系統每月處理約105萬億港元交易，涵蓋港元、美元、人民幣及歐元，其中人民幣約48萬億元，反映香港在複雜國際金融環境中連接內地、亞洲與全球資本的角色。香港作為全球第四大外匯市場，去年在港安排發行的亞洲國際債券逾1,330億美元，佔區內約四分之一，過去二十年市場年均增長約20%，已成為亞洲最大國際債券安排中心。離岸人民幣融資亦持續增長，點心債發行額連續兩年超越1萬億元人民幣。

他指出，香港的獨特價值在於「一國兩制」下開放、可信且監管完善的平台。現時國際投資者逾七成A股持倉經滬深港通取得，約三分之二內地債券持倉經債券通交易，顯示其已成為跨境投資中國市場的重要架構。

香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇在港舉行。葉偉豪攝

人民幣國際化非取代美元

人民幣國際化方面，陳茂波稱，香港將配合國家「十五五」規劃，強化一級發行、二級市場流動性、離岸人民幣業務及新一代市場基建，支持全球投融資需求。他強調，貨幣多元化不等於金融碎片化，在全球經濟多極化背景下，各國尋求更多結算選項可減低集中風險並提升韌性，人民幣國際化並非要取代美元，而是與現有體系互補發展。

構建多元互通的全球金融網絡

針對新興的央行數碼貨幣、穩定幣及其他數碼支付方案，陳茂波認為其真正價值在於提升跨境支付的開放性、互通性與效率，降低新興市場和中小企的交易摩擦。

他總結稱，未來國際金融體系不會瓦解，而是逐步形成一個更多元但可互通的金融基建網絡。未來十年的關鍵在於不同系統能否在安全高效的標準下協同運作，香港將繼續強化市場基建和互聯互通，協助全球資本進入內地市場，推動更具韌性和開放性的金融體系。