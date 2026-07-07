立法會推每周會議速覽登場 一圖掌握議會熱點 李慧琼冀拉近民心

立法會將推出「每周會議速覽」，希望能令議會工作更貼地，拉近與市民之間的距離。立法會主席李慧琼今日（7日)在電台節目表示，立法會推出了「一圖速覽」宣傳圖，並透過官方網站及手機應用程式（App）發布，旨在讓市民在繁忙的生活中，也能快速掌握立法會每週的關注焦點和熱點議題。李慧琼強調，該宣傳圖由秘書處共同商量並作出判斷篩選，雖然並不代表立法會的全部內容，但期望能藉此引起社會對公共事務的更多關注。

北都及醫委會改革成民生焦點 性罪行與垃圾處理受矚目

談及市民最關心的民生法案時，李慧琼指出，由於市民的背景與經歷不同，關注點亦有所因異，但「北部都會區」的專屬法例首讀，以及醫委會改革、醫生註冊修訂條例首讀，皆是近期非常熱門的討論焦點。此外，保安事務委員會亦會就香港性罪行法例的修訂進行簡介。財委會將討論是否興建每日可處理六千噸廢物的「IPARK 2」設施，這對於關注垃圾徵費及環保的市民而言，將是極具代表性的民生議題。

議會告別拉布回歸理性 期待市民直接建言獻策

針對公眾近年對立法會新聞關注度似乎有所下降的現象，李慧琼分析認為，這是因為議會已由過去的對抗性轉化為理性討論。她坦言，少了極端對抗和無限拉布，「收視」自然較弱，但這絕對有利於香港的長遠發展。她強調，立法會實際上討論的各項公共政策與法例，與不同階層、不同年齡的市民息息相關。市民除了可以透過申訴部反映意見或投訴，亦歡迎直接寫信給立法會。秘書處在分析相關意見後，會轉達給政府及相關的事務委員會。

議員與媒體保持良性互動 鼓勵減少讀稿加強交流

對於坊間關注新一屆議員與記者互動是否減少、甚至出現不具名爆料的情況，李慧琼表示，雖然她因主持會議而減少了在星期三與媒體閒聊的時間，但據她觀察，記者與議員之間依然保持頻繁的互相聯繫。同時，針對有建議指出應仿效外國議會，限制議員在辯論時「照稿讀」以增強演說的可聽性，李慧琼回應指，作為主席她不會硬性做出這類規定，但她曾向議員分享，若在發言時不依賴預先準備的文稿，反而能創造更佳的即時互動效果。她相信議員在聽到媒體與公眾的聲音後，會明白並在議事時作出相應優化。

新皇崗口岸爭取本屆休會前完成本地立法

就市民熱切期待的新皇崗口岸開通進展，李慧琼透露，目前人大常委會已完成第一步的重要決定，下一步將由國務院就具體劃定區的方位等內容作出決定，隨後方能進行本地立法。特區政府對此高度重視，並將盡快提交立法會審議。她認為，在本地立法完成後仍需要預留時間進行試行，以確保口岸運作暢順。雖然無法給出具體的開通日期，但她預期「不會等太久」，但能在本屆立法會休會前處理好本地立法工作已經算是提速提效。

